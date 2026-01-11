Harfuch afirma que van por ‘El Bótox’, líder de Los Blancos de Troya, tras mensajes amenazantes

'El Bótox' subió un video a sus redes sociales en el que aseguró que él no mató a Bernardo Bravo.

César Alejandro Sepúlveda Arellano, ‘El Bótox’, líder del cártel de Los Blancos de Troya, ahora es un objetivo prioritario para el Gobierno, según confirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Esta persona es un objetivo del Gobierno de México y del estado de Michoacán”, explicó Harfuch en conferencia de prensa este domingo 11 de enero, luego de que confirmara la detención de Samuel ‘N’, director de Relaciones Públicas y Protocolo en Uruapan, Michoacán, ligado al asesinato de Carlos Manzo.

La declaración de Harfuch viene luego de una serie de videos amenazantes de ‘El Bótox’, donde justificó las agresiones contra limoneros, además de que criticó al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

‘El Bótox’ es señalado como el autor intelectual en el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero que en octubre fue encontrado muerto en la carretera en Apatzingán, Michoacán, con marcas de tortura.

El hombre, que sería una de las principales figuras en Los Blancos de Troya, negó haber asesinado a Bernardo Bravo, además de que el hermano del limonero se dedicaba presuntamente a la extorsión.

Además, César Alejandro Sepúlveda pidió al Gobierno ayuda para liberar a su esposa y su hija, quienes fueron privadas de su libertad, según acusó.

Como respuesta, Harfuch aseguró que ‘El Bótox’ cuenta con órdenes de aprehensión por homicidio y extorsión, además de que hay denuncias ”por todo el daño que ha hecho a la ciudadanía. Va a ser detenido por las instituciones de Seguridad".

La Fiscalía de Michoacán explicó que ‘El Bótox’ citó a Bernardo Bravo en un rancho entre Cenobio Moreno y la carretera Apatzingán-Buenavista.

Su modus operandi consiste en citar a personas, para después privarlas de su libertad y asesinarlas, según explicó la Fiscalía de Michoacán.

Además de la búsqueda de ‘El Bótox’, quien en un video se atribuyó ser el único que hacía algo por los limoneros en Michoacán, hay un mandamiento judicial contra otra persona ligada al asesinato de Bernardo Bravo, así como tres órdenes de aprehensión obtenidas para dar con los integrantes de Los Blancos de Troya ligados al asesinato.

Con información de Quadratín.