Informaba cada movimiento de Manzo: Así participó Samuel N, director de relaciones públicas de Uruapan

De acuerdo con Omar García Harfuch, Samuel 'N' ya contaba con antecedentes penales por lesiones dolosas y robo a negocio en 2027 y 2022, respectivamente. [Fotografía. Cuartoscuro, Gabinete de Seguridad]

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó este domingo 11 de enero el arresto de Samuel ‘N’ y Josué Elogio ‘N’, alias ‘El Viejito’, por su presunta implicación en el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

El secretario de Seguridad informó que Samuel ‘N’ es una pieza clave en la planeación del ataque. De acuerdo con las investigaciones, se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo, cargo que le daba acceso a información sensible sobre la agenda y los movimientos de Carlos Manzo el día de los hechos.

De acuerdo con el funcionario federal, los arrestos se realizaron durante operativos desplegados los días 8 y 9 de enero, en coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, precisó que las detenciones se llevaron a cabo en dos operativos distintos y que, en el caso de Samuel ‘N’, ya se ejerció la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

¿Cómo participó el funcionario de Carlos Manzo en el asesinato?

Las indagatorias establecieron que Samuel ‘N’ filtró el itinerario del alcalde de Uruapan durante las actividades del Festival de las Velas, como parte de las celebraciones del Día de Muertos en el municipio.

Entre los datos que compartió se encuentran los retrasos en la agenda, los horarios de salida de la Casa de Cultura y el punto de concentración en la explanada principal.

De igual forma, envió una fotografía con la ubicación exacta donde se concentraría Carlos Manzo, la cual fue distribuida en un chat del grupo delictivo encabezado por Jorge Armando, alias ‘Licenciado’, identificado como uno de los autores intelectuales del crimen.

El análisis de telefonía y el cruce de información permitieron a las autoridades determinar que Samuel ‘N’ mantuvo comunicación con otros integrantes de la célula criminal, entre ellos Ramiro ‘N’, otro de los implicados.

El fiscal Carlos Torres Piña agregó que, de acuerdo con las declaraciones recabadas, tanto Samuel ‘N’ como Josué Elogio ‘N’ tenían conocimiento del homicidio y del objetivo al menos 15 días antes del atentado. Además, el día del asesinato Samuel ‘N’ registró movilidad a aproximadamente 600 metros del lugar donde ocurrió la agresión.

Durante la conferencia, García Harfuch también informó que Samuel ‘N’ contaba con antecedentes penales previos, entre ellos un proceso por lesiones dolosas en 2007 y otro por robo a negocio en 2022.

En cuanto a Josué Elogio ‘N’, alias ‘El Viejito’, las autoridades señalaron que fungía como operador y enlace dentro del grupo criminal. De acuerdo con la investigación, recibió la información enviada por Samuel ‘N’ y la canalizó hacia la estructura que coordinó la ejecución del alcalde de Uruapan.

Tras su detención, realizada el 9 de enero, se llevaron a cabo tres cateos en distintos inmuebles de Uruapan relacionados con ambos detenidos. En estos operativos se aseguró droga y ocho equipos de comunicación, indicios que fortalecieron las líneas de investigación y permitieron profundizar en el funcionamiento de la célula delictiva.

¿Por qué fue requerida la secretaria de Grecia Quiroz?

El anuncio de estos arrestos se dio poco después de que se conociera la comparecencia de Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien fue liberada días después por las autoridades michoacanas.

De acuerdo con el fiscal Carlos Torres Piña, la secretaria no fue detenida, sino requerida para entrevista, en la misma dinámica aplicada a otros funcionarios municipales como parte de las diligencias relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo.

La funcionaria fue presentada ante el Ministerio Público para rendir declaración y, tras las actuaciones ministeriales, quedó en libertad al no existir elementos suficientes para mantenerla bajo detención. Las autoridades señalaron que su situación jurídica se mantiene bajo revisión y que la investigación continúa abierta.