¿Secretaría particular de Grecia Quiroz fue detenida y liberada? Esto es lo que se sabe

El viernes, autoridades informaron sobre la detención de Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, en medio de la investigación para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo en noviembre pasado.

Luego de que se diera a conocer la detención de Yesenia Méndez, quien también fue secretaria particular de Carlos Manzo, en sus redes sociales se publicó una imagen en la que aparece con sus hijas y la frase: “Gracias a todos por sus buenos deseos”.

La imagen fue compartida este sábado 10 de enero luego de que su nombre apareciera en el Registro Nacional de Detenciones que confirma que se ejecutó una orden de aprehensión como parte de la investigación por el asesinato de Carlos Manzo.

En la imagen que compartió Yesenia Méndez Rodríguez en sus redes sociales se ve junto a sus dos hijas a un lado de un árbol de Navidad: “Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”.

La funcionaria no realizó alguna declaración más que la publicación de la foto en la que se le ve con sus hijas en su casa.

La publicación de la imagen en sus redes sociales levanto dudas sobre su detención

¿Fue detenida la secretaria particular de Grecia Quiroz?

Según autoridades, el arresto se llevó a cabo por miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía del Estado, la cual iniciará las investigaciones correspondientes sobre el nexo de Méndez Rodríguez con la muerte de Manzo, exesposo de Quiroz.

La captura se realizó en el despacho de Quiroz, elegida como alcaldesa de Uruapan tras el homicidio de Manzo a finales del año pasado.

El Financiero consultó la ficha de detención en el registro nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que señala fue puesta a disposición del Ministerio Público de Michoacán y la Unidad de Investigación y Persecución al narco menudeo de la Fiscalía del estado.

Yesenia Méndez

Medios locales señalan que Yesenia Méndez no fue detenida, sino presentada ante el MP para declarar en el contexto de las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo.

Agregan que la secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan fue requerida por las autoridades solamente para declarar.

La funcionaria no realizó alguna declaración más que la publicación de la foto en la que se le ve con sus hijas en su casa.

Detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó los trabajos realizados tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre de 2025, y señaló que “las investigaciones han avanzado de manera sostenida”.

Harfuch explicó que hasta ahora se tiene conocimiento de tres agresores que murieron tras el homicidio, uno en el lugar y dos hallados en un tramo carretero de Michoacán, además de que se han detenido a Jorge Armando ‘N’, alias ‘El licenciado’, quien era líder del grupo que habría ordenado el asesinato de Manzo, así como a Ricardo ‘N’, Jasiel Antonio ‘N’, alias ‘El Pelón’, Gerardo ‘N’ y Alejandro Baruc ‘N’, todos relacionados con el crimen.

A finales de 2025, fueron detenidos siete guardias que formaban parte del equipo de escoltas de seguridad de Manzo.

En Uruapan operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Con información de EFE