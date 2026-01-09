Asesinato de Carlos Manzo: Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; la investigan por el homicidio

La secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fue detenida este viernes 9 de enero en relación con las investigaciones sobre el asesinato del alcalde Carlos Manzo en noviembre del año pasado.

Medios locales informaron que Yesenia ‘N’, quien también fue secretaria particular de Carlos Manzo, quien gobernó el municipio de Michoacán hasta que fue asesinado a balazos en un evento del Día de Muertos.

La detención se da en medio de las investigaciones por dar con los responsables con el ataque en contra del alcalde de Uruapan. Hasta el momento, se ha aprehendido a su equipo de escoltas, así como a Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, quien presuntamente es uno de los autores intelectuales del homicidio.

Según su ficha de detención, difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Yesenia ‘N’ fue aprendida el jueves 8 de enero en las oficinas de la alcaldía de Uruapan.

La aprehensión se llevó a cabo por elementos de la secretaria de Seguridad y con conocimiento de la Fiscalía General de Michoacán.

Harfuch resalta avances en investigación del asesinato de Carlos Manzo

Esta mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó los trabajos realizados tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre de 2025, y señaló que “las investigaciones han avanzado de manera sostenida”.

Harfuch explicó que hasta ahora se tiene conocimiento de tres agresores que murieron tras el homicidio, uno en el lugar y dos hallados en un tramo carretero de Michoacán, además de que se han detenido a Jorge Armando ‘N’, alias ‘El licenciado’, quien era líder del grupo que habría ordenado el asesinato de Manzo, así como a Ricardo ‘N’, Jasiel Antonio ‘N’, alias ‘El Pelón’, Gerardo ‘N’ y Alejandro Baruc ‘N’, todos relacionados con el crimen.

Con información de EFE