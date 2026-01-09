‘Vuela alto, líder y amigo’: Así se despidió Yesenia ’N’ de Carlos Manzo; ahora es sospechosa del homicidio

Yesenia ‘N’ fungía como secretaria particular de Carlos Manzo desde que este tomó el poder de la presidencia municipal de Uruapan en 2024. (Foto: Facebook)

‘Vuela alto, líder y amigo’. Así se despedía Yesenia ‘N’ del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un día después de que se diera a conocer que había sido asesinado a balazos durante un festival para celebrar el Día de Muertos en el municipio de Michoacán; ahora es investigada por el homicidio.

La secretaria particular de la alcaldesa Grecia Quiroz fue detenida este viernes 9 de enero en la alcaldía de Uruapan en relación con las investigaciones que se llevan a cabo para dar con el responsable del asesinato de Carlos Manzo.

Según el Registro de Detenciones, la aprehensión de Yesenia ‘N’ se realizó el jueves 8 de enero en las oficinas de la presidencia municipal de Uruapan, con apoyo de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hasta el momento, la fiscalía de Michoacán no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Yesenia ‘N’?

Yesenia ‘N’ fungía como secretaria particular de Carlos Manzo desde que este tomó el poder de la presidencia municipal de Uruapan en 2024.

Yesenia ‘N’ utilizaba sus redes sociales para mostrar su apoyo al movimiento que encabeza Manzo en Uruapan

En su perfil de Facebook indica que estudió en la Universidad Michoacana de S.N. Hidalgo y que estudiaba Procesal Constitucional en la Comunidad División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho en la misma universidad.

Tras el asesinato de Manzo el 1 de noviembre de 2025, la esposa del alcalde, Grecia Quiroz, asumió como presidenta municipal de Uruapan, por lo que Yesenia ‘N’ se mantuvo en el cargo de secretaria particular.

Yesenia ‘N’ utilizaba sus redes sociales para mostrar su apoyo al movimiento que encabeza Manzo en Uruapan, incluso compartía sus actividades a un lado del alcalde.

El 2 de noviembre, utilizó su cuenta de Facebook para despedirse del alcalde asesinado con la frase: “Se fue mi líder y amigo. Vuela alto, Carlos Manzo”.

Luego de que Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan, Yesenia ‘N’ mostró su respaldo y aseguró que la nueva alcaldesa realizará un trabajo dando continuidad el legado de Carlos Manzo.

Manzo calificó a Yesenia ‘N’ como una 'mujer preparada, responsable, trabajadora, emprendedora'.

“El día de hoy acompañamos al Congreso del Estado de Michoacán a que tomara protesta como nueva presidenta de Uruapan. Una ceremonia donde se respiraba y se sentía mucho sentimiento, coraje, impotencia, pero donde se sentía mucha esperanza”, indicó.

En una publicación en las redes sociales el 21 de julio de 2024, Manzo calificó a Yesenia ‘N’ como una “mujer preparada, responsable, trabajadora, emprendedora y que se caracteriza por su sensibilidad social” para comunicar que sería quien le acompañaría como responsable del despacho del presidente en Uruapan.

Asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Al momento de ser asesinado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de 2025, aunque familiares del edil aseguran que las autoridades no le habían dado protección pese a los reclamos del alcalde.

A finales de 2025, fueron detenidos siete guardias que formaban parte del equipo de escoltas de seguridad de Manzo.

Según las autoridades, en Uruapan operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El asesinato de Manzo desató una ola de protestas en todo México debido a la crisis de inseguridad que viven varias zonas del país.

Con información de EFE