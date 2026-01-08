¿Qué sabemos del mensaje intimidatorio de ‘El Botox’, líder del grupo criminal Los Blancos de Troya?

Autoridades realizan un operativo para capturar a César Sepúlveda, alias 'El Botox' tras la publicación de un video intimidatorio.

Efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sitian el valle de Apatzingán, tras la aparición en un video de quien presuntamente sería César Arellano Sepúlveda, el ‘Botox’, líder del grupo delictivo Los Blancos de Troya, a través de un vídeo dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el video, el ‘Botox’ se dirige a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quienes dice que les contaron las cosas mal, los acusa de empobrecer al pueblo, y lanzarse únicamente contra él.

“¿Están para servir al pueblo o para empobrecerlo? (...) Chequen con sus labores de inteligencia cómo está la industria para el pago del limón", cuestiona el hombre en el video.

‘El Botox’ aseguró que el precio establecido para el pago del limón “no les sirve” porque solo se beneficia a los empresarios y quieren empobrecer al pueblo.

‘Dejen de buscarme a mí’, reclama ‘El Botox’

Como parte de las declaraciones, César Arellano Sepúlveda se centra en el precio del limón en Michoacán y critica que nadie apoya a los productores.

“Dejen de andarme buscando a mí y centren sus labores de inteligencia en averiguar cómo está la industria del limón”, agregó el líder de Los Blancos de Troya, quien aparece con unos rollos de papel higiénico en las manos y en medio del bosque.

Tras la publicación del vídeo, fuerzas federales y estatales sitian la localidad de Cenobio Moreno, en Apatzingán, van en busca del líder criminal, quien además es acusado del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero del valle de Apatzingán.

¿Qué sabemos de ‘El Botox’, líder criminal en Michoacán?

César Arellano Sepúlveda es el líder de Los Blancos de Troya, grupo criminal que extorsiona a limoneros en la Tierra Caliente de Michoacán.

Arellano Sepúlveda era integrante de los grupos de autodefensa que surgieron en 2013 en Michoacán para enfrentar a Los Caballeros Templarios.

‘El Botox’ también estaría relacionado con Los Viagras para formar parte de una alianza criminal que incluye al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Acahuato (o de La Virgen).

El gobierno de Estados Unidos identifica a ‘El Botox’ como el líder de una organización terrorista y ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares. Mientras que la Fiscalía de Michoacán ofrece 100 mil pesos para quien de información que ayude a su captura.

*Con información de Quadratín.