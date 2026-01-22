Captuta de ‘El Botox’ desata bloqueos en Michoacán: Camiones cierran paso en carreteras de Apatzingán

Fuerzas federales refuerzan la seguridad en Michoacán tras la detención de 'El Botox'.

En Apatzingán, Michoacán, se registraron bloqueos carreteros durante la mañana de este jueves tras la detención de César Alejandro Sepúlveda, alias ‘El Botox’, líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

Dichos narcobloqueos afectaron la circulación de las carreteras Apatzingán-Tepalcatepec y Apatzingán-Aguililla. A través de Facebook C5 Michoacán confirmó el cierre de la vialidad, a la altura de la gasolinera de la comunidad de Chandio.

Para impedir el tránsito, los criminales retuvieron un camión amarillo, tipo transporte escolar, y lo atravesaron en la vialidad para detener los operativos en la zona.

Además, tras la detención del líder criminal se reforzó la seguridad en zonas como Cenobio Moreno de donde es originaria la familia de ‘El Botox’, así como en localidades de Chandio y El Recreo.

Más tarde, la Guardia Civil de Michoacán anunció que se liberó la circulación tras los bloqueos en las carreteras, pero pidió a los ciudadanos transitar con precaución o evitar la zona en caso de que sigan los enfrentamientos en algunas áreas.

¿Qué sabemos sobre la detención de ‘El Botox’?

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de ‘El Botox’ durante la conferencia ‘mañanera’ de este jueves 22 de enero.

García Harfuch aseguró que la aprehensión ocurrió como resultado de los operativos realizados esta mañana en la zona de operación del líder criminal.

El secretario de Seguridad precisó que ‘El Botox’ tiene más de siete órdenes de aprehensión por delitos como extorsión agravada, homicidio y tentativa de homicidio.

Además, es señalado por las autoridades de ser el principal sospechoso del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los limoneros en la Tierra Caliente.

‘Una compañera’ detuvo a ‘El Botox’ durante un operativo

Como parte del operativo para detener a ‘El Botox’ se utilizó un helicóptero artillado, así como a más de 30 elementos del Ejército y de la Fiscalía de Michoacán para cercar al líder criminal.

“Se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio, se salta, o sea se sale de la casa, y una compañera logra su detención”, contó Omar García Harfuch.

El líder de Los Blancos de Troya se había convertido en uno de los objetivos prioritarios de la Secretaría de Seguridad.

A ‘El Botox’ también se le acusa de organizar el asesinato del exlíder de autodefensa, Hipólito Mora, en 2023, así como secuestro y extorsión al sector productivo de Apatzingán y Buenavista.

*Con información de Quadratín