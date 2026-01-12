Fiscal de Michoacán aclara por qué Yesenia ‘N’, secretaria de Grecia Quiroz, fue declarada como ‘detenida’

Yesenia 'N' fue cuestionada sobre su posible relación con el exdirector de Relaciones Públicas de Uruapan.

Se aclara un capítulo en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan: Yesenia ‘N’, secretaria particular de Grecia Quiroz, nunca estuvo arrestada a pesar de que su nombre aparecía en el Registro Nacional de Detenciones.

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, explicó que la secretaria de la viuda de Carlos Manzo acudió a declarar sobre el homicidio del alcalde de Uruapan durante la tarde del 9 de enero.

“En el caso de ella, la entrevista se alargó bastante. Por eso ella salió hasta el día siguiente, por las (entrevistas con) diferentes fiscalías que llevan esta investigación”, comentó en entrevista con Azucena Uresti.

El fiscal de Michoacán aclaró que las autoridades publicaron la ficha de Yesenia ‘N’ en el Registro Nacional de Detenciones por protocolo.

“Sí se publica una ficha cuando la entrevista pasa de ciertas horas, esto para que no haya una denuncia de desaparición forzada o de secuestro por parte de sus familiares”, indicó.

¿Por qué la Fiscalía de Michoacán pidió que Yesenia ‘N’ declarara sobre el asesinato de Carlos Manzo?

Carlos Torres Piña aclaró que la secretaria particular de Grecia Quiroz fue requerida por las autoridades por la relación de trabajo que hay con Samuel ‘N’, exdirector de Relaciones Públicas de Uruapan detenido el fin de semana.

El fiscal de Michoacán agregó que con base en las entrevistas, Yesenia ‘N’ ya no es considerada como sospechosa en el caso del asesinato de Carlos Manzo.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informó de la detención de Samuel ‘N’ y Josué ‘N’, alías ‘El Viejito’, por la ejecución de Carlos Manzo. Los arrestos se realizaron el 8 y 9 de enero, en operativos coordinador por la Fiscalía de Michoacán y el Gabinete de Seguridad, explicó el secretario Omar García Harfuch.

De acuerdo con el fiscal Carlos Torres, la “cadena de corrupción” iba de la siguiente manera: El exdirector de Relaciones Públicas de Uruapan pasaba información “minuto a minuto” de las actividades del alcalde a ‘El Viejito’, y este compartía esos datos con ‘El Licenciado’, el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo preso en el penal del Altiplano.

El grupo que ejecutó el ataque se organizó en grupo de de WhatsApp en el que fueron publicando los movimientos del alcalde en el Festival de las Velas. “‘El Licenciado’ pidió ultimar a como diera lugar a Carlos Manzo aún cuando estuviera acompañado”, explicó García Harfuch en una conferencia en noviembre pasado.

El ataque fue supervisado por Ramiro ‘N’, quien estaba en el Festival de las Velas. Fue él quien dio ‘luz verde’ a Víctor Manuel ‘N’ para disparar en contra del alcalde Manzo.

Días más tarde, las autoridades informaron del homicidio de Ramiro ‘N’ y Fernando Josué ‘N’, otro de los cómplices del ataque. Sus cadáveres fueron encontrados en la carretera Uruapan-Paracho.