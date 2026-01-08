Asesinato de Hipólito Mora: Procesan a ‘El Betillo’ por portación de arma de fuego; va a penal federal

El presunto homicida del exlíder de autodefensas Hipólito Mora fue arrestado por oficiales de la Policía Morelia el pasado viernes 31 de diciembre. (Foto: Cuartoscuro)

MORELIA, Mich. - Roberto Cabrera González, “El Betillo” o “El Taquero”, fue vinculado a proceso durante la noche de este jueves 8 de enero y salió de Michoacán para ser trasladado a un penal federal, donde se le cumplimentarán las tres órdenes de aprehensión vigentes por el caso Hipólito Mora.

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, explicó que el sospechoso fue vinculado a proceso por delitos federales, pero en los próximos días la Fiscalía de Michoacán hará lo propio por los delitos del fuero común pendientes.

“Sobre Roberto N, alias ‘El Betillo’ o ‘El Taquero’, que está vinculado con el homicidio de Hipólito, y que fue detenido junto a otras dos personas, quedaron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por portación de arma de fuego; y, el miércoles se concedió la vinculación a proceso”, declaró el fiscal del estado.

Concluidas las diligencias de la Fiscalía de Michoacán y mandatado por la autoridad jurisdiccional la prisión preventiva, los imputados fueron trasladados a un penal de alta seguridad federal fuera de Michoacán, aseguró Torres Piña.

En contra de Roberto Cabrera González, “El Betillo” o “El Taquero”, están pendientes por cumplimentar tres órdenes de aprehensión por el caso de Hipólito Mora, mismas que se contempla hacer efectivas hasta que se concluya el ingreso del sospechoso al penal.

El presunto homicida del exlíder de autodefensas Hipólito Mora fue arrestado por oficiales de la Policía Morelia el pasado viernes 31 de diciembre, en la salida a Quiroga, luego de una persecución.

La detención se hizo sobre la avenida Madero Poniente, a la altura de San Pascual, y entre las pertenencias se le localizó al sospechoso una ametralladora conocida popularmente como Mínimo, de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

El exlíder de las autodefensas en Michoacán fue atacado a balazos cuando estaba en su camioneta, luego los sicarios le prendieron fuego.