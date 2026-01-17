Le ‘arruinan’ festejo al CJNG: ¿Qué sabemos del ‘Mencho-fest’ en Tanhuato, Michoacán?

Fue decomisado un castillo de fuegos artificiales en Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, Michoacán, por contener imágenes que hacían apología al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Autoridades estatales y federales arribaron al municipio el viernes 16 de enero, cuando se realizaban los preparativos de las fiestas patronales. La particularidad fue que los castillos de pirotecnia incluían figuras de gallos y rifles AK-47.

Nemesio Oseguera también es conocido por el apodo de ‘El Señor de los Gallos’, por su supuesta afición a estos animales.

Tras asegurar la estructura, las autoridades localizaron lonas con fotografías de objetivos criminales, entre ellas la imagen de ‘El Mencho’.

Las autoridades estatales no informaron sobre la detención de personas involucradas en la organización del evento.

En mayo de 2025 entró en vigor una nueva legislación contra la apología del delito, en un intento del gobierno por frenar la proliferación de la narcocultura en un estado marcado por la inseguridad y el control del crimen organizado.

¿Es la primera fiesta patronal donde se hace apología al CJNG?

El cártel de las cuatro letras cuenta con una amplia base social en varios municipios y localidades de Michoacán, entidad de la que es originario Nemesio Oseguera Cervantes.

El llamado ‘Mencho-fest’, como se apodó a este incidente ocurrido en Tinaja de Vargas, se registró el año pasado. Grabaciones de esa celebración muestran la exhibición de imágenes de ‘El Mencho’ y de Javier Guerrero, líder fallecido de Los Guerrero, grupo que presuntamente quedó bajo el mando de ‘Tío Lako’.

De fondo se escuchaba la canción ‘El Dueño del Palenque’, del grupo Los Alegres del Barranco, que en 2025 ganó notoriedad tras la polémica en el Auditorio Telmex, en Jalisco, cuando la agrupación interpretó el tema y proyectó imágenes de ‘El Mencho’ en medio de la crisis por el hallazgo del Rancho Izaguirre.

Consolidación del CJNG en México

En los últimos años, el Cártel Jalisco Nueva Generación se consolidó como una de las organizaciones criminales de mayor crecimiento, con operaciones extendidas en gran parte del territorio nacional.

En mayo de 2025, la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) advirtió que el CJNG podría concretar una alianza con la facción de ‘Los Chapitos’, del Cártel de Sinaloa, en medio de la disputa con ‘La Mayiza’.

El Gobierno mexicano informó sobre la detención de colaboradores y sicarios vinculados a la organización, aunque los principales cabecillas del CJNG continúan prófugos. El paradero de ‘El Mencho’ sigue sin confirmarse, aunque versiones señalan que se refugia entre Jalisco y Michoacán.