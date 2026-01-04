Con ‘El Mayo’ tras las rejas: ¿Quiénes son los narcos mexicanos con las recompensas más altas?

Iván Archivaldo Guzmán, líder de 'Los Chapitos', y Nemesio Oseguera, 'El Mencho' son dos de los mexicanos con las recompensas más altas que ofrece EU.

Algunos de ellos llevan años en las “listas negras” de Estados Unidos. Catalogados como “peligrosos” o “extremadamente peligrosos”. Narcotraficantes y homicidas. Todos están reclamados por la justicia estadounidense y sobre ellos pesan graves acusaciones que pueden suponerles elevadas penas de cárcel.

Bajo el programa Most Wanted, el gobierno de Estados Unidos ofrece ‘jugosas’ recompensas por quienes den información sobre el paradero de los criminales.

Ellos son los narcos mexicanos con las recompensas más elevadas.

Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’

Conocido con los alias “El Mencho” y/o “Señor de los Gallos”, Nemesio Oseguera Cervantes es considerado uno de los capos más poderosos y peligrosos de México.

Tiene un largo historial de acusaciones por narcotráfico, además sobre el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pesa una recompensa de 15 millones de dólares, una de las más altas ofrecidas por Estados Unidos.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho es identificado como líder del CJNG. Él es el narco mexicano con la recompensa más alta.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias ‘El Alfredillo’

Con sólo 42 años, enfrenta órdenes de extradición por delitos de narcotráfico y dirigir el Cártel de Sinaloa.

El gobierno de EU destaca como características para facilitar su identificación sus ojos cafés y la tez morena. Está catalogado como muy peligroso.

Se ofrecen 10 millones de dólares de recompensa por ‘El Alfredillo’.

Alfredo Limón Sánchez

Se trata de uno de los operadores más importantes de ‘La Mayiza’. Alfredo Limón Sánchez, conocido como “Poncho Limón” y/o “El Chubas”, de 54 años, es buscado desde el 2015, cuando la Corte Sur del Distrito de California lo señaló de traficar cocaína.

Limón Sánchez se fugó del penal de Aguaruto, Sinaloa tras el intento fallido de capturar a Ovidio Guzmán.

Alfonso Limón Sánchez es identificado como operador de alto rango de La Mayiza.

Alfonso Arzate García

Los hermanos René y Alfonso Arzate García dirigen las operaciones de tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa en Tijuana y los municipios vecinos.

Están involucrados en la importación de grandes cantidades de drogas ilícitas, incluido el fentanilo, a los Estados Unidos.

Conocidos por ser extremadamente violentos, los hermanos Arzate García también están implicados en la realización de operaciones de represión, como secuestros y ejecuciones, para el Cartel de Sinaloa.

En acusaciones formales separadas, ambas presentadas el 25 de julio de 2014, los hermanos Arzate García fueron imputados por delitos de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’

Audias Flores Silva es uno de los presuntos líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tiene una estrecha relación con el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La investigación de la DEA sobre Flores Silva reveló que controla varios laboratorios de metanfetamina en Jalisco y Zacatecas.

Además, supervisa la operación de varias aeronaves y pistas de aterrizaje clandestinas para su uso ilícito. Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.