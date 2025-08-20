Los hermanos Arzate García, del Cártel de Sinaloa, que presuntamente protegían a Ernesto Barajas

Los hermanos Arzate, Alfonso y René, son figuras prominentes en el mundo del narcotráfico en Tijuana, asociados con el Cártel de Sinaloa.

A través de su historia, se revela un entramado de relaciones peligrosas y un ambiente de constante conflicto.

Hermanos Arzate protegían al vocalista de Enigma Norteño

Conocidos como ‘Aquiles’ y ‘La Rana’, son vinculados a la facción de La Mayiza, y se les señala de proteger a distintas personas como al cantante Ernesto Barajas, vocalista y fundador de Enigma Norteño, y quien fue asesinado este 19 de agosto.

Según información, Barajas, conocido por su estilo y letras que reflejan la vida en el norte de México, habría sido amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que mantiene una lucha con la célula del “Mayito” Flaco.

¿De qué se les acusa a los hermanos Arzate?

Los hermanos Arzate están acusados de múltiples delitos, que van desde conspiración para distribuir metanfetamina hasta lavado de dinero y secuestros.

La DEA ha señalado que, además de sus actividades en el narcotráfico, los hermanos Arzate son conocidos por su extrema violencia, participando en ejecuciones y operaciones tácticas en nombre del Cártel de Sinaloa.

“Aquiles” y “La Rana” son buscados desde el 25 de julio de 2014, cuando fueron imputados por conspiración para importar marihuana en la Corte del Distrito Sur de California.

Con una diferencia de 10 años de edad, Alfonso, nacido el 2 de diciembre de 1973, se describe como un hombre de 1.75 metros de altura y aproximadamente 81 kilogramos. Por su parte, René, nacido el 11 de junio de 1983, mide 1.82 metros y pesa alrededor de 100 kg.