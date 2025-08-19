‘Aquí no cantas corridos de tu bandera’: Las amenazas que Ernesto Barajas recibió antes de su asesinato

Ernesto Barajas fue asesinado en Jalisco a un mes de su cumpleaños. El vocalista del reconocido grupo Enigma Norteño fue víctima de un ataque directo en Zapopan, Jalisco luego de que en 2023 recibió amenazas del crimen organizado.

El ataque a Ernesto Barajas ocurrió la tarde del 19 de agosto de 2025, en el cruce de Francisco I. Madero y calle Arenales, en la colonia Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sicarios llegaron en motocicleta hasta una pensión vehicular, donde Barajas se encontraba dentro de un coche junto a un hombre y una mujer. Los agresores se acercaron a pie y dispararon a quemarropa.

La mujer, de aproximadamente 27 años, resultó herida con un disparo en la rodilla y fue trasladada a un hospital.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación, pero hasta ahora no hay detenidos ni pistas claras sobre la identidad de los responsables.

¿Quién amenazó a Ernesto Barajas?

En julio de 2023, el artista había recibido amenazas directas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las cuales se hicieron públicas a través de una narcomanta colocada en Baja California.

El mensaje le reprochaba su presunta cercanía con los hermanos Alfonso ‘El Aquiles’ y René ‘La Rana’ Arzate García, operadores del Cártel de Sinaloa: “Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirse protegido por las hermanas Aquiles y Rana. Aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte. CJNG”.

Aquella amenaza obligó a Barajas a cancelar su presentación en la Feria de Rosarito. Desde entonces, su nombre quedó bajo la sombra del crimen organizado, una presión que compartía con otros artistas del regional mexicano que han sido silenciados, intimidados o incluso asesinados.

Ernesto Barajas tenía un pódcast llamado 'Puntos de vista'. (Foto: spotify.com).

¿Quién fue Ernesto Barajas?

El cantante Ernesto Barajas nació el 16 de septiembre de 1986 en Culiacán, Sinaloa y en 2004 fundó Enigma Norteño en 2004, cuando apenas tenía 18 años.

Con su liderazgo, Enigma Norteño consolidó un estilo dentro de los corridos y narcocorridos, con temas destacados como ‘El Mayito Gordo’, ‘Los lujos del R’, ‘Quemándose un Gallito’, ‘El Chavo Félix’ y ‘El Ondeado’.

Ernesto también creó el pódcast Puntos de Vista, donde entrevistaba a colegas del regional mexicano, como los Alegres del Barranco, ‘Chico’ Elizalde, Eduin Caz y más.

Con información de Juan Carlos Huerta Vázquez.