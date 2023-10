De Fuerza Regida a Peso Pluma: Artistas que han recibido amenazas del crimen organizado

En redes sociales circularon narcomantas en Tijuana dirigidas a la agrupación de regional mexicano Fuerza Regida, supuestamente firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la que les advirtieron sobre sus conciertos en la ciudad fronteriza.

Sin embargo, ellos no han sido los únicos a los que el narcotráfico ha amenazado, pues se suma el reciente caso de Peso Pluma y otros famosos que se han visto inmiscuidos con el crimen organizado.

Fuerza Regida

‘Esto es para ustedes putitos’, se lee en el inicio del mensaje que apareció días antes de su concierto el 6 de octubre en el Estadio Caliente.

Además de asegurar que “les vamos a dar en su madre” dicen que sería la última de su vida”. Muy poco tiempo después, los integrantes confirmaron en sus redes sociales que “por razones fuera de nuestro alcance” se cancelaría el show programado.

Fuerza Regida canceló su concierto en el Estadio Caliente de Tijuana. (Foto: Instagram @fuerzaregida)

Peso Pluma

El pasado 12 de septiembre, Tijuana amaneció con mantas en donde se le pidió a Peso Pluma abstenerse de presentarse el 14 de octubre, también en el Estadio Caliente.

“Será tu última presentación esto por irrespetuoso y lengua suelta” añadieron sobre quien reprogramó algunas de las fechas de su tour “Doble P” en Estados Unidos, además de la de Baja California.

“Nuestro objetivo es proteger a los fans y al equipo” expresaron al comunicar la cancelación por razones de seguridad.

Peso Pluma también canceló su show en Tijuana. (Foto: X @PesoPlumaData)

Grupo Arriesgado

El 10 de febrero un grupo de hombres armados disparó en una firma de autógrafos de Grupo Arriesgado en la Plaza 2000, ya que darían un espectáculo el 11 de febrero en el Estadio Chevron.

Pero ese mismo día se encontró una manta con amenazas al vocalista Arturo González ‘Panther Bélico’, para no cantar corridos bélicos. “Aquí se tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos, fue aviso. Aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas para irte”, también bajo las iniciales del CJNG.

Aunque el cantante acusó a sus compañeros de abandonarlos y dijo que no tenía miedo. Finalmente, el Ayuntamiento de Tijuana notificó que se cancelaba.

Otro de los actos delictivos fue un ataque con armas de fuego a las instalaciones de la empresa de medios Uniradio por haber promocionado el espectáculo.

Arturo González, vocalista de Grupo Arriesgado, anunció la suspensión por parte de las autoridades de Tijuana. (Foto: Instagram @panterbelico)

Enigma Norteño

En julio de 2023, Ernesto Barajas, cantante del grupo Enigma Norteño, recibió amenazas que le reprochaban “sentirte protegido por las hermanas Aquiles y Rana”, del mismo cártel.

“Aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño”, añadían. Como en los otros casos, se canceló el concierto dentro de la Feria de Rosarito.

Feria de Metepec

En 2021, artistas como Christian Nodal, Alfredo Olivas, Luis R. Conríquez, Julión Álvarez y La Arrolladora se presentarían en la Feria de Metepec antes de que se cancelara tras amenazas de La Familia Michoacana.

En ellas les decían que evitaran derramar sangre inocente, “incluyendo (la suya)” por las acciones del empresario Mario García, por lo que les prohibieron presentarse. “Respeten nuestra plaza y nosotros respetamos sus vidas”.