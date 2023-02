Grupo Arriesgado: Suspenden concierto en Tijuana tras disparos en firma de autógrafos

Los seguidores de Grupo Arriesgado disfrutaban de una tranquila firma de autógrafos de la agrupación sinaloense este viernes 10 de febrero en Plaza Paseo 2000, en Tijuana, cuando se comenzaron a escuchar balazos tras lo cual se generó miedo y caos entre los asistentes que corrieron a cubrirse a los locales.

La banda liderada por el vocalista Arturo González se presentaría este sábado en el Estadio Chevron como parte de su Risky Tour 2023. Aunque el llamado ‘Panter Bélico’ no se refirió a las supuestas narcomantas dirigidas a él firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizó sus redes sociales para afirmar que el show seguía en pie y mandar saludos.

Sin embargo, después compartió una actualización. “Ya estábamos listos chavalones. Será para la próxima. Por orden del gobierno queda suspendido el evento”.

En un comunicado de la empresa promotora, se aseguró que se prioriza la “integridad de nuesto público a quienes nos debemos, así como la de nuestro equipo de trabajo”. Aunque afirmaron que se sentían tristes por la decisión, próximamente anunciarán una nueva fecha; las entradas seguirán siendo válidas o se podrá solicitar reembolso.

Arturo González, vocalista de Grupo Arriesgado, anunció la suspensión de su concierto por las autoridades de Tijuana. (Foto: Instagram @panterbelico)

Grupo Arriesgado recibe amenazas en supuesta narcomanta

De acuerdo con El Gordo y la flaca, horas después de las detonaciones apareció una supuesta narcomanta con el mensaje: “Arturo González, Panther Bélico de grupo Arriesgado, aquí no es para que andes de bélico ni con tus corridos. Aquí tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos, fue aviso”.

“Aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas para irte de Tijuana, así ve y agarra tu pistola y tu radio para que cantes corridos donde puedas porque aquí te vas a chi… a tu madre”.

¿Quiénes son Grupo Arriesgado?

Los formados en el norte del país han interpretado algunos corridos durante su carrera, gracias a la cual cuentan con más de 5 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming como Spotify.

Entre sus álbumes se encuentran Agarramos la jarra, Jalando la Bandona, Que las cuartitos no falten o Enloquecido de donde se desprenden cancones como ‘Bélico el asunto’ o ‘El fugitivo’.