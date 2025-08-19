¿Julio César Chávez Jr. buscaba ser testigo protegido en EU? Esto sabemos de su deportación a México

Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, fue deportado a México tras ser detenido en Estados Unidos, donde se especulaba que buscaba convertirse en testigo protegido del gobierno estadounidense.

Aunque se mencionó que Chávez Jr. intentaba acogerse al esquema de testigo protegido, su traslado al territorio mexicano no logró frenarse, por lo que llegó al país la madrugada de este martes 19 de agosto.

“Estuvo allá en Estados Unidos un rato, incluso buscaba ser testigo colaborador en aquel país”, explicó el periodista Carlos Jiménez para el noticiero de Azucena Uresti.

Lo último que se sabía del boxeador e hijo de Julio César Chávez es que fue detenido en Los Ángeles, California, el pasado 3 de julio por problemas con su estatus migratorio.

Las autoridades en Estados Unidos lo identificaron también como informante del Cártel de Sinaloa y anunciaron su deportación inmediata a México.

Sin embargo, habían pasado varios días y nadie sabía dónde se encontraba el boxeador sinaloense, ya que no aparecía en los registros del Servicio de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE por sus siglas en inglés).

Incluso el fiscal Alejandro Gertz Manero confiaba en que la deportación sería rápida, pero no fue así. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han ofrecido información oficial sobre los motivos detrás del regreso de Chávez Jr. ni sobre su estatus legal actual.

¿Qué delitos persiguen a Julio César Chávez Jr.?

La Fiscalía General de la República señaló que Julio Chávez Jr. cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y tráfico de armas.

La madrugada de este martes, Julio César Chávez Jr. fue deportado y trasladado al Centro Federal de Reinserción y Readaptación Social (Cefereso) número 11, en Hermosillo, Sonora.

El hijo del ex campeón de boxeo fue recibido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en la garita Dennis DeConcini, quienes lo aseguraron y trasladaron a los separos de la jefatura de la Policía Federal Ministerial (PFM).

“Lo recibieron los elementos de la FGR, con apoyo de Interpol, porque son ellos quienes realizan este tipo de movimientos, y lo entregaron a este centro federal”, detalló Carlos Jiménez.

El pugilista actualmente es acusado de tener nexos con el crimen organizado y el Cártel de Sinaloa. Según el Registro Nacional de Detenciones (RND), Chávez Jr. cuenta con estatus de capturado, con fecha del lunes 18 de agosto de 2025.