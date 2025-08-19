Julio César Chávez Jr. ya está en México: Esto sabemos de su detención tras llegar al país

Julio César Chávez Jr. fue detenido por las autoridades mexicanas tras ser deportado el 18 de agosto. (Fotos: Cuartoscuro / Mexsport)

Tras varias semanas de silencio en torno al caso, se dio a conocer que EU entregó a Julio César Chávez Jr. a México; actualmente está detenido y en proceso legal con las autoridades mexicanas.

El hijo de Julio César Chávez, al que defendió su papá recientemente, es señalado por las autoridades estadounidenses de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, donde el boxeador ‘obedecía órdenes’ muy específicas.

Ahora, ya se encuentra en México, donde los problemas legales de JC Chávez Jr. iniciaron en 2023 (según la FGR) y está en proceso para determinar su situación jurídica.

Así fue la detención de Julio César Chávez Jr.

El boxeador Julio César Chávez Jr. ya aparece en el Registro Nacional de Detenciones desde este martes, aunque la detención ocurrió la mañana del 18 de agosto.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Hermosillo, Sonora. (Foto: Especial El Financiero).

De acuerdo con el documento, la detención de JC Chávez Jr. se dio al filo de las 12 horas (11:53) en Hermosillo, Sonora, donde seguirá su proceso legal.

Cuando lo entregaron a las autoridades mexicanas, el boxeador (que perdió contra Jake Paul días antes de su detención) llevaba pantalón deportivo negro a juego con una sudadera del mismo color. Playera blanca, tenis rojos y una gorra, de la que no hay especificaciones en el documento.

¿En dónde está detenido Julio César Chávez Jr. y de qué lo acusan?

Actualmente, Julio César ‘N’ (como se le determina en este momento de la investigación) se encuentra detenido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Hermosillo, Sonora, de acuerdo con información presentada con Ciro Gómez Leyva.

El hijo de la leyenda del boxeo está en prisión preventiva justificada y lo señalan por el delito de crimen organizado, en las próximas semanas se determinará su situación jurídica.

La sorpresiva detención de Julio César Chávez Jr. en EU ocurrió a inicios de julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quien lo tuvo en custodia desde entonces después de señalarlo por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Esto no solo porque JC Chávez Jr. es amigo de Ovidio Guzmán, también por su matrimonio con Frida Muñoz Román, esposa de Édgar Guzmán, hijo del ‘Chapo’ asesinado en 2008.

¿Desde cuándo tiene Julio César Chávez Jr. orden de aprehensión en México?

Después de que se dio a conocer la detención en Estados Unidos, las autoridades mexicanas explicaron que también en México era investigado desde tiempo atrás.

