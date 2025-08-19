Trump ‘echa la mano’ a productores de cobre con exención... Aun así, ventas en EU suben de precio

Los principales productores estadounidenses de cables eléctricos están aumentando los precios apenas unas semanas después de una decisión sorpresiva del presidente Donald Trump de eximir de aranceles las importaciones de cobre más básicas, lo que sugiere que los consumidores estadounidenses podrían terminar pagando más incluso después de que los precios de los metales cayeran.

Southwire, uno de los mayores fabricantes de cables y alambres de cobre en Estados Unidos, y Cerro Wire, un fabricante de cables propiedad de Berkshire Hathaway, anunciaron en los últimos días aumentos de precios del 5 por ciento en una gama de productos de alambre de cobre, según un cálculo de Bloomberg basado en sus hojas de precios publicadas.

La medida muestra cómo un pequeño grupo de empresas de bajo perfil que poseen plantas de procesamiento de cobre en Estados Unidos probablemente sean los principales beneficiarios del alivio arancelario sorpresa de Trump.

La decisión del presidente de aplicar su arancel de importación del 50 por ciento únicamente a productos manufacturados que contienen cobre, como alambres y cables, y no al cobre refinado sin procesar, como se esperaba, significa que empresas como Southwire y Cerrowire ahora pagarán mucho menos de lo que temían por el metal que compran. Al mismo tiempo, el arancel de importación a los productos que contienen cobre aumenta los costos para sus competidores internacionales que envían productos a Estados Unidos.

Y hasta que Estados Unidos construya más plantas de procesamiento de cobre, el costo adicional de los cientos de miles de toneladas de bienes que contienen cobre que importa cada año probablemente será inflacionario para los consumidores estadounidenses, a pesar de una fuerte caída en los precios internos del cobre en sí, dicen los analistas.

“Si bien los precios de los cables y alambres se ven influenciados por los precios del cobre, no son iguales. La diferencia entre ambos puede ampliarse si los productores locales tienen mayor poder de fijación de precios”, afirmó Aisling Hubert, analista sénior de cables y alambres de la consultora CRU Group. El arancel significa que los productores estadounidenses tendrán ventaja en las negociaciones de precios con sus clientes, añadió.

No está claro si los aumentos de precios fueron una respuesta directa a la decisión arancelaria, y es probable que pase algún tiempo antes de que se vean todos sus efectos en el mercado.

Los precios internos de los cables y alambres de cobre —utilizados en casi todos los edificios, dispositivos electrónicos y compañías eléctricas— ya habían aumentado drásticamente antes de la decisión de Trump, según datos del gobierno estadounidense. Un índice de precios que forma parte del cálculo de la inflación de precios al productor alcanzó un máximo histórico en julio, un 12 % más que el año anterior.

Ni Southwire ni Cerrowire respondieron a las solicitudes de comentarios. Southwire, uno de los mayores importadores de cobre refinado a Estados Unidos, presionó contra los aranceles a las importaciones de cobre refinado en una carta dirigida al Departamento de Comercio a principios de este año.

Massimo Battaini, director ejecutivo de Prysmian SpA, que junto con Southwire domina el mercado estadounidense de cables y alambres, dijo que la decisión tarifaria había sido un alivio y probablemente significaría mayores ganancias para su empresa.

En una conferencia telefónica con analistas al día siguiente del anuncio, declaró: «Los productores locales, como nosotros, se beneficiarán de un coste de los cables importados mucho mayor que el actual. Por lo tanto, esto sin duda beneficiará nuestras previsiones para todo el año».

Estados Unidos importó 810.000 toneladas de cobre sin procesar el año pasado, lo que representa el 45 por ciento del consumo del país de 1.8 millones de toneladas, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Si bien estas importaciones están exentas de aranceles, Estados Unidos también importa cientos de miles de toneladas de productos que contienen cobre, que ahora estarán sujetos a aranceles del 50 por ciento. Esto incluye productos semielaborados como varillas, tubos, tuberías y láminas de cobre, y productos terminados como cables. El 23 por ciento de la demanda total de cables de Estados Unidos el año pasado se cubrió con importaciones.

Capacidad doméstica

Sin duda, las empresas estadounidenses podrían invertir en mayor capacidad nacional para reemplazar las importaciones, reduciendo así el efecto inflacionario del arancel. Las importaciones de cable serían difíciles de reemplazar a corto plazo, pero se podría construir nueva capacidad para cables de baja tensión en uno o dos años, afirmó Hubert de CRU.

Además, existe una gran incertidumbre sobre la amplitud de la aplicación de los aranceles. No está claro si las importaciones de Canadá y México, dos de las principales fuentes de importación de productos de cobre, estarían exentas de los nuevos aranceles en virtud del tratado de libre comercio entre los tres países, según Hubert. En el caso del alambrón, un producto intermedio de cobre utilizado para la fabricación de cables eléctricos, Estados Unidos obtiene la mayor parte de sus suministros a nivel nacional, pero depende de las importaciones de Canadá y México para el 17 por ciento del consumo.

Un analista de JPMorgan Chase & Co. afirmó que Estados Unidos dependía significativamente menos de las importaciones de productos de cobre que del cobre refinado, lo que hace que el desarrollo de capacidad interna adicional sea “probablemente alcanzable en los próximos años”. Aun así, pronosticaron “precios de consumo final más altos” mientras tanto.

Peter Schmitz, director de investigación de los mercados globales de cobre en Wood Mackenzie, dijo que el cobre representa alrededor de dos tercios del costo de un cable y entre el 20 y el 30 por ciento del costo de un motor eléctrico.

“¿Es inflacionario? Sí, lo es”, dijo sobre los aranceles. “Al final, alguien paga; ese es el consumidor estadounidense”.