¿Sube precio del gas LP? Tarifa por distribuirlo aumenta a 3.51 pesos el litro, su mayor nivel en 5 años

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS) informó que se logró determinar una tarifa de distribución de 3.51 pesos por litro para el gas LP lo que resta de 2025, lo que representará su mayor nivel en los últimos cinco años.

Por esta razón, la Secretaría de Energía tendrá que contemplar este costo adicional en el precio máximo del gas LP, razón por la que prevé ajustar las tarifas, esto luego de numerosas mesas de trabajo.

La asociación que lidera Rocío Robles explicó que este precio podrá ser sujeto de revisión por parte de las autoridades, particularmente, para aquellas regiones del país cuyas características requieran atención especial, además, también se podrán realizar actualizaciones en esta tarifa si las variaciones de costos lo propician.

“Actualmente, se trabaja en la implementación generalizada de la tarifa de distribución a todas las regiones del país, a efecto de que se cuente con las condiciones necesarias en el desarrollo de esta actividad permisionada”, expresó la presidenta ejecutiva de Amexgas en un comunicado.

De esta manera, los gaseros del país reafirmaron su compromiso con la política energética del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Reconocemos el trabajo conjunto y colaborativo existente entre esta representación gremial y la Secretaría de Energía, siempre en el mejor interés para la distribución segura y continua en territorio nacional”, apuntó la Amexgas.

Desde 2021, el gobierno mexicano impuso un esquema de precios máximos para el GLP, con base en un estudio realizado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) que señalaba la falta de competencia efectiva en el sector.

Sin embargo, el resultado provocó una contracción acelerada del margen comercial de las empresas distribuidoras.

¿Por qué aumentará el precio por distribuir el gas LP?

Según AMEXGAS, recientemente, la tarifa de distribución se redujo en más del 50 por ciento, llevando el margen por litro de gas a niveles que no permiten cubrir siquiera los costos operativos básicos.

Actualmente, las plantas sólo reciben alrededor de 2.68 pesos por litro, cuando se necesitan 4.25 pesos para mantener la operación con estándares mínimos de calidad y seguridad, de acuerdo con información de la asociación.

Como consecuencia de esta política de control de precios, cerca de 40 plantas han cerrado en los últimos meses, especialmente en estados como Jalisco, Veracruz, Puebla y Tamaulipas.

“Esto implicó la pérdida directa de miles de empleos, y ha afectado a más de 135 empresas, que representan el 90 por ciento de la distribución formal en el país”, apuntó.