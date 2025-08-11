Efectuará regia temporada para transporte de gas natural

La firma regiomontana Midstream de México informó sobre la próxima realización de temporada abierta para el servicio de transporte de gas natural con el objeto de recibir solicitudes de servicio en base firme.

Dio a conocer que planea instalar nueva capacidad de transporte en base firme hasta por 55 mil MMBtu/d.

Señaló que la capacidad tendrá como puntos de entrega la estación de medición y regulación y control Huinalá I, Huinalá II, Huinalá III, Ciénega I, Ciénega II, Salinas II, Noreste y la estación de transferencia de custodia El Carmen.

La empresa refirió que el punto de origen es el punto de cruce internacional entre Estados Unidos, en el Condado de Web, Texas, y en México, en la comunidad de Colombia, estado de Nuevo León.

Agregó que en este punto el sistema de transporte con una longitud de 289 kilómetros recibe gas natural de Impulsora Pipeline, LLC.

La fecha estimada para la prestación del servicio de transporte es agosto de 2026, en tanto, la recepción de solicitudes será del 1 al 29 de septiembre de 2025.

La empresa especificó que cualquier otro punto de entrega en el sistema que sea propuesto por el usuario licitante y mutuamente acordado, implicará que dicho usuario deberá asumir el costo de las instalaciones adicionales de interconexión.

Aclaró que el compromiso en desarrollar el proyecto estará sujeto a la autorización respectiva a ser otorgada por la comisión.