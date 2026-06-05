¿Quién es Roberto Sánchez, el candidato a la Presidencia de Perú que promete reconciliación con México?

El izquierdista Sánchez aseguró que busca restablecer las relaciones plenas de Perú con México y Colombia.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez afirmó este viernes que, de ganar las elecciones presidenciales del próximo domingo en Perú, que lo enfrentan con la derechista Keiko Fujimori, restablecerá plenamente las relaciones diplomáticas de su país con México y Colombia.

“Lo justo para América Latina y Perú es el restablecimiento inmediato de las relaciones plenas con nuestros países hermanos de América Latina, hoy particularmente suspendidas con Colombia y México”, afirmó Sánchez durante una reunión con integrantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

El líder del partido Juntos por el Perú agregó que sus posturas son “integracionistas” y creen “en la multilateralidad”.

¿Por qué Perú rompió relaciones con México y Colombia?

Perú mantuvo serias discrepancias políticas que llevaron a la ruptura de relaciones diplomáticas con ambos países, tras la destitución y encarcelamiento del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) por haber intentado dar un golpe de Estado en diciembre de 2022.

El entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el colombiano Gustavo Petro defendieron la inocencia de Castillo y señalaron que, más bien, este había sido víctima de un golpe de la derecha peruana, lo que fue considerado una injerencia en asuntos internos del país por la vicepresidenta de Castillo y sucesora, Dina Boluarte y, luego, por su reemplazo interino José Jerí.

Tras una serie de diálogos, Perú y Colombia acordaron reanudar en 2025 sus relaciones a nivel de embajadores, aunque estos aún no han asumido sus puestos.

El vínculo con México se rompió en noviembre del año pasado, cuando el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, otorgó asilo político a Betssy Chávez, la exprimera ministra de Castillo, que aún permanece en la sede diplomática mexicana en Lima sin recibir un salvoconducto para abandonar el país.

La Corte Suprema de Justicia de Perú dictó una pena de 11 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo y a Betssy Chávez, asilada en embajada mexicana. (AP | EFE)

Sánchez ve en Brasil un socio estratégico para Perú

Sánchez también sostuvo que buscará potenciar la relación de su país con Brasil, “por la relevancia que tiene como mercado y la ubicación estratégica que tiene Perú”.

Recordó que cuando fue ministro de Comercio Exterior del Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) se celebró un encuentro presidencial y un gabinete de ministros con los representantes de la gestión de Jair Bolsonaro.

“No hemos podido concretar la visita a Lula (da Silva) por lo difícil de la agenda en esta segunda vuelta”, acotó.

El candidato agregó que una gestión suya también buscará potenciar el intercambio comercial con la región del Asia-Pacifico.

“De los 500.000 millones de dólares de intercambio comercial (de Latinoamérica con) Asia-Pacífico, 40% es Brasil y Perú 0.3%. Es una inmensa oportunidad no solo para Perú y Brasil, sino para América Latina”, sostuvo.

Sánchez aseguró que “la gravedad nos llama” y que “es la base del camino para la integración latinoamericana”. “Somos hijos de la Amazonía y es el destino obligado”, enfatizó el aspirante presidencial al abogar por la importancia de concretar el tren entre el puerto brasileño de Bahía y el peruano de Chancay.

El candidato izquierdista, quien participa en estos comicios en representación del expresidente Castillo, disputará el domingo la Presidencia de Perú con la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) para el período 2026-2031.