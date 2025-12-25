Jair Bolsonaro ‘divide’ a conservadores: Muestra apoyo a su hijo, Flavio, como candidato presidencial

Jair Bolsonaro demostró el apoyo a su hijo, pese a que los conservadores tienen otra opción.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, publicó una carta escrita a mano confirmando que respalda a uno de sus hijos para la carrera presidencial de 2026.

Bolsonaro está en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo por intentar dar un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. Incapaz de presentarse como candidato, este jueves 25 de diciembre ha confiado a su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, la misión de enfrentarse al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión de mantener el liderazgo del movimiento conservador brasileño dentro de la familia se había anunciado a principios de este mes, pero los partidos centristas y los inversores todavía esperaban que el exlíder de derecha pudiera cambiar de opinión y respaldar al gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, quien es visto como más favorable al mercado.

“Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que se silencie la voluntad popular, tomo la decisión de designar a Flavio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026”, según la carta firmada por Bolsonaro. “Encomiendo lo más importante en la vida de un padre: a su propio hijo, para la misión de rescatar a nuestro Brasil”.

La carta fue leída por Flavio frente al hospital de Brasilia, donde Bolsonaro fue sometido a otra cirugía el jueves para reparar una hernia, consecuencia del apuñalamiento en el abdomen que sufrió durante la campaña presidencial de 2018. La intervención concluyó después de unas cuatro horas y se llevó a cabo sin complicaciones, según una publicación de la exprimera dama Michelle Bolsonaro en redes sociales.

En la carta distribuida a los periodistas por Flavio, Bolsonaro dijo que la decisión de nominar a su hijo es “consciente, legítima y apoyada en el deseo de preservar la representación de quienes confiaron en mí”.

Desde principios de diciembre, cuando anunció la decisión de su padre, Flavio ha intensificado las conversaciones con políticos e inversores en un esfuerzo por ganarse a aquellos que se resisten a su campaña.

Flavio Bolsonaro dijo que la divulgación de la carta no cambia nada en sus planes electorales, pero agregó que puede convencer a quienes aún tenían dudas sobre la elección del expresidente Jair Bolsonaro.

“Para mí, nada cambia. Para algunos que aún no lo creían, quizá sí”, dijo al leer la carta.