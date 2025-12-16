(VIDEO) Réplica de la estatua de la Libertad ‘colapsa’ en Brasil por fuertes vientos

Una réplica de la Estatua de la Libertad de un centro comercial en Brasil cayó por los fuertes vientos. (Captura de pantalla)

¿La Estatua de la Libertad colapsó? Al menos eso pasó con una de sus réplicas en Porto Alegre, Brasil, debido a las fuertes ráfagas de viento que alcanzaron hasta 90 kilómetros por hora.

La réplica de la Estatua de la Libertad de una tienda departamental fue derribada prácticamente por completo, según videos que circulan a través de redes sociales.

En las imágenes se ve cómo la efigie se inclina y tambalea hasta que el brazo con la antorcha y la cabeza cayeron y quedaron destruidos debido al viento.

De acuerdo con medios locales, la réplica tiene una altura de 24 metros y tras las afectaciones solo quedó recargada sobre el pedestal de la base. Además, no se reportaron lesionados ni otros daños mayores por este incidente.

¿Qué pasará con la réplica de la Estatua de la Libertad, en Brasil?

Tras la caída de la réplica de la Estatua de la Libertad, las autoridades comenzaron con el retiro completo de la efigie con ayuda de una grúa, para también iniciar las investigaciones sobre el accidente.

Los medios locales detallaron que la estatua llegó en 2020 con la apertura del centro comercial y, hasta ahora, no se sabe si será retirada nuevamente tras las reparaciones necesarias.

El daño a la réplica de la estatua ocurrió debido a los fuertes vientos que se registraron hace unos días en Brasil y afectaron a 28 municipios.

La Defensa Civil de Río Grande do Sul detalló que hubo registros sobre rachas de viento de hasta 96 a 99 kilómetros por hora en distintas regiones, de acuerdo con el diario La República.

Así afectaron los fuertes vientos a Brasil

Más de 1.3 millones de residentes de Sao Paulo se quedaron sin electricidad el jueves por la noche, después de que fuertes vientos provocaron la caída de árboles sobre el tendido eléctrico de la metrópoli brasileña el día anterior. Las autoridades dijeron que casi 400 vuelos fueron cancelados.

La empresa de servicios públicos Enel dijo en un comunicado que había restablecido los servicios a 1.2 millones de sus 2.2 millones de clientes alrededor de Sao Paulo, pero que otros 300 mil se quedaron sin luz el jueves.

Enel afirma que el problema fue causado por vientos de aproximadamente 100 kilómetros por hora que comenzaron a azotar la metrópoli desde el miércoles.

“En algunas partes (de la ciudad) el trabajo está tardando más porque incluye la reconstrucción completa de la red”, dijo Enel. La compañía agregó que está ofreciendo generadores a hospitales y clientes que dependen de dispositivos eléctricos esenciales en Brasil.

*Con información de AP