Todo queda en familia: Bolsonaro lanza a su hijo Flavio para la Presidencia de Brasil y mercados caen

Los mercados brasileños se desplomaron, con las acciones registrando su peor día desde 2021 y la moneda cayendo alrededor de 2.5 por ciento después de que el expresidente Jair Bolsonaro respaldara a uno de sus hijos como el nombre de la derecha en las elecciones presidenciales del próximo octubre.

El real brasileño, que se había desplomado rápidamente después de un informe del sitio web local Metropoles sobre el respaldo el viernes anterior, aceleró las pérdidas después de que Flavio Bolsonaro confirmara la noticia en X.

El índice bursátil Ibovespa cayó 4.3 por ciento, mientras que algunos contratos de tasa swap (indicadores de las expectativas de política monetaria) subieron más de 50 puntos básicos a medida que los inversores deshicieron las apuestas de que el líder de derecha respaldaría al gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, en la carrera.

Los activos brasileños han subido este año, impulsados ​​por un amplio repunte en los mercados emergentes y la esperanza de que Freitas se presente. Si bien se espera que el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busque un cuarto mandato y tenga ventaja en las encuestas preliminares, los operadores apostaban cada vez más a que la candidatura de Freitas daría a la derecha la mejor oportunidad de vencer al líder en el cargo.

“La esperanza era unificar a la derecha tras Tarcisio. Pero la derecha terminó dividiéndose”, dijo Eduardo Cohn, gestor de cartera de Heritage Capital Partners. “Ahora hemos ajustado la euforia que teníamos. Aún falta mucho para las elecciones, y los titulares seguirán generando mucha volatilidad”.

La atención en la búsqueda de un sucesor de derecha se intensificó desde finales del mes pasado, cuando Bolsonaro comenzó a cumplir una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022. Aliados e inversores centristas habían visto el inicio de la condena de Bolsonaro como un punto de inflexión que obligaría al expresidente, quien ha insistido en que se presentará de nuevo el próximo año, a ceder el testigo, y muchos ven a Freitas como la mayor esperanza de la derecha para derrotar a Lula.

Si bien el gobernador de São Paulo se ha presentado como un candidato en eventos con inversionistas, hasta ahora ha insistido en su intención de presentarse a la reelección. Ha andado con cautela ante una posible candidatura presidencial, lo que indica que probablemente solo se presentará con el apoyo explícito de Bolsonaro.

“El mercado esperaba que Tarcisio fuera el candidato de Bolsonaro, y la posición técnica reflejó en cierta medida este optimismo”, afirmó Milena Landgraf, socia de Jubarte Capital en São Paulo. “Flavio sería un candidato menos competitivo frente a Lula y también peor desde el punto de vista de las expectativas de política económica, lo que sería negativo para los activos brasileños”.

Bolsonaro nunca ha descartado la posibilidad de elegir a un miembro de su poderosa familia como sucesor. Su hijo Eduardo, congresista, ha forjado estrechos vínculos con movimientos conservadores en el extranjero, pero reside en Estados Unidos, tras mudarse allí para presionar al gobierno de Trump y ayudar a su padre a eludir el juicio por intento de golpe de Estado. La ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien mantiene estrechos vínculos con los crecientes movimientos evangélicos de Brasil, también se ha considerado como una posible opción.

“Parece que la derecha ha sido efectivamente secuestrada por Bolsonaro padre”, declaró Olga Yangol, jefa de investigación y estrategia de mercados emergentes en las Américas de Credit Agricole. La noticia debería afectar al real a corto plazo, “pero preveo que habrá control de daños y negociaciones secretas”, añadió.

Las probabilidades de Lula y Freitas en Brasil

Aunque Flavio mantiene vínculos más estrechos con los partidos centristas, muchos legisladores e inversores han considerado la candidatura de cualquier miembro del polarizador clan Bolsonaro como una medida que aumentaría las probabilidades de reelección de Lula.

Más de la mitad de los brasileños (el 56 por ciento) afirmó tener una imagen negativa de Flavio en noviembre, en comparación con el 34 por ciento que lo veía positivamente, según LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News. Freitas, en cambio, tiene una imagen positiva del 46 por ciento de los encuestados y negativa del 45 por ciento.

Lula, quien planea buscar un cuarto mandato sin precedentes el próximo año, ha liderado a todos los posibles contrincantes en las encuestas electorales anticipadas. Sin embargo, Freitas le ganó terreno al presidente izquierdista en noviembre, quedando 49 por ciento por detrás frente a 47 por ciento en una hipotética segunda vuelta, según LatAm Pulse. La encuesta no incluyó a Flavio en los escenarios electorales.

“El respaldo de Bolsonaro enfrió el entusiasmo del mercado por la candidatura de Tarcísio contra Lula el próximo año”, declaró Dan Pan, economista del Standard Chartered Bank. “La división entre las oposiciones también podría favorecer a Lula, lo que ha generado un clima de descontento en el mercado”.