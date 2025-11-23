Detención de Jair Bolsonaro: ¿Cuál es la influencia política del expresidente de Brasil?

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue sentenciado por intentar un golpe de estado.

La policía de Brasil arrestó el sábado 22 de noviembre al expresidente Jair Bolsonaro, bajo sospecha de que planeaba huir para evitar cumplir con una sentencia de 27 años en prisión, por encabezar un intento de golpe de Estado.

Bolsonaro fue condenado en septiembre por intentar permanecer en el poder después de perder en las elecciones presidenciales de 2022. Es el primer exmandatario en la economía más grande de América Latina en ser declarado culpable de un intento por anular los comicios. Él ha negado haber cometido cualquier irregularidad.

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisó el caso, ordenó el arresto de Bolsonaro después de afirmar que tobillera de rastreo fue manipulada a las 12:08 de la mañana del sábado. Sus abogados disputan esa afirmación.

Bolsonaro, de 70 años, se encontraba bajo arresto domiciliario y estaba obligado a portar el dispositivo después de ser considerado un riesgo de fuga.

¿Quién evaluará la orden contra Bolsonaro?

Un panel de Supremo Tribunal Federal que escucha el caso de Bolsonaro votará el lunes 24 de noviembre, en una sesión extraordinaria, sobre la orden de De Moraes.

El mismo panel condenó y sentenció a Bolsonaro en una votación de 4-1 en septiembre. El panel puede confirmar o revocar la orden de arresto.

Los procedimientos son independientes al juicio por intento de golpe por el cual Bolsonaro fue declarado culpable y sentenciado a 27 años en prisión. Sus abogados aún pueden presentar más apelaciones en ese caso antes de que realmente comience a cumplir su sentencia.

Se tiene previsto que esto ocurra en algún momento de la próxima semana, después de que se agoten todas las apelaciones de su condena.

Los abogados de Bolsonaro solicitaron al Supremo Tribunal que pudiera cumplir su sentencia bajo arresto domiciliario, argumentando su mal estado de salud, pero la ley brasileña requiere que todos los condenados comiencen su sentencia en prisión.

Bolsonaro solicitó al máximo tribunal que le permitiera cumplir su condena bajo arresto domiciliario. De Moraes rechazó la solicitud, diciendo que se volvió irrelevante después del arresto preventivo. El juez también revocó recientemente las solicitudes de visita a Bolsonaro.

¿Jair Bolsonaro aún tiene influencia en Brasil?

A Bolsonaro se le ha prohibido postularse para cualquier cargo público hasta 2030 como parte de otro proceso en su contra. Aun así, conserva un sólido capital político. Incluso tras las rejas, podría determinar quién lleva la bandera de su coalición.

Líderes políticos en todo Brasil sopesan a posibles candidatos de derecha para enfrentarse a Lula en las elecciones del próximo año.

Muchos consideran al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como el sucesor natural, pero enfrenta resistencia del círculo íntimo de Bolsonaro. El hijo mayor del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro, también es mencionado como opción presidencial.

Gilberto Kassab, una figura clave en el gobierno de De Freitas, es uno de los políticos más influyentes de Brasil. Controla el PSD, que gobierna al mayor número de municipios y tiene uno de los bloques más grandes en el Congreso.

“Tendremos elecciones, y serán disputadas por aquellos que sean elegibles. No creo que el presidente Bolsonaro recupere su elegibilidad para esta elección”, dijo Kassab a los periodistas en São Paulo.

Kassab señaló que su grupo está trabajando con tres posibles nombres para la contienda del próximo año. Si De Freitas no se postula, su grupo planea apoyar al gobernador de Paraná, Carlos Roberto Massa Junior, conocido como Ratinho Jr., o al gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Tanto De Freitas como Ratinho Jr. expresaron en redes sociales su solidaridad con Bolsonaro después de su arresto. De Freitas declaró un apoyo inquebrantable a Bolsonaro, calificando su condena de injusta y prometiendo luchar por su revocación. Ratinho Jr. dijo que fue un “día triste” y expresó preocupación por la salud del expresidente, pero no defendió su inocencia.