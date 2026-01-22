Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de enero: Síguela aquí en vivo

La mandataria Claudia Sheinbaum retomará su gira por los estados del país para dar información sobre los avances de seguridad. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum retomará sus visitas a las entidades para informar sobre los avances en materia de Seguridad, obras y otros logros relevantes de los gobiernos estatales.

En esta visita a Puebla, se espera que la mandataria este acompañada por el Gabinete de Seguridad y el gobernador del estado, Alejandro Armenta.

¿Qué sucedió en ‘la mañanera’ de Claudia Sheinbaum el 21 de enero?

Durante la mañanera del 21 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la entrega de los 37 criminales a Estados Unidos hubiera sido acordada con el presidente Donald Trump en la llamada que sostuvo en días recientes.

“Es algo que viene de los grupos de entendimiento bilateral. Las decisiones del Consejo Nacional de Seguridad se analiza por la conveniencia para México”, declaró a los medios de comunicación.

Aprovechó para defender a Josefa González, exembajadora de México en Reino Unido, que será sustituida por Alejandro Gertz Manero. La exfuncionaria es señalada por acoso laboral, pero Sheinbaum rechazó las acusaciones.

“No hay investigaciones contra Josefa González Blanco. Sí hubo una acusación del periodo pasado, pero no se encontraron más investigación”, dijo.