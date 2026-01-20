Mary Simon y Claudia Sheinbaum se reúnen en Palacio Nacional: Afinan detalles de revisión del T-MEC

En un acto protocolario celebrado este martes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dio la bienvenida oficial a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, en el marco de una visita que busca fortalecer los lazos diplomáticos y sociales entre ambos países. La ceremonia incluyó honores oficiales y una reunión privada en la que se abordaron temas de interés bilateral.

Simon, quien llegó al país acompañada de su esposo, fue recibida a su arribo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y otros altos funcionarios. Este encuentro ocurre en un momento de creciente coordinación política entre las dos naciones, especialmente ante la próxima revisión del tratado comercial trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El encuentro destaca además por la trayectoria de Mary Simon, primera persona de origen indígena en ocupar la gubernatura general en Canadá, cargo que ejerce desde 2021 y que combina funciones ceremoniales con representación del Estado canadiense en el extranjero.

Agenda y objetivos de la visita de Mary Simon

La visita oficial de Simon, que se extiende del 19 al 21 de enero, tiene como principal objetivo reforzar la relación bilateral entre México y Canadá. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la agenda contempla reuniones enfocadas en cooperación política, diálogo sobre políticas sociales y estrechamiento de vínculos en asuntos como diversidad e inclusión.

Durante su estancia, además del encuentro con Sheinbaum, Simon participó en actividades con líderes indígenas de la sociedad civil, en consonancia con su enfoque sobre reconciliación social y derechos de pueblos originarios. Esta perspectiva ha sido un eje de su gestión, destacando áreas como salud mental, bienestar, diversidad, inclusión, naturaleza y medio ambiente.

Este intercambio diplomático se da en un contexto en el que ambos gobiernos buscan consolidar una agenda que abarque comercio, inclusión social y colaboración en foros multilaterales, con un ojo puesto en los retos y oportunidades derivadas de la revisión del T-MEC prevista para este año.

¿Cuál ha sido la relación económica y diplomática de México y Canadá?

La relación entre México y Canadá se sustenta en décadas de cooperación política, social y económica. Ambos países son socios estratégicos dentro del T-MEC y participan activamente en mecanismos de cooperación multilateral como la ONU y otros foros internacionales.

La visita de Simon refuerza ese vínculo y abre espacios para explorar agendas conjuntas en temas sociales, económicos y culturales, más allá de los tradicionales intercambios comerciales.