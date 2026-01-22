Independencia, claman países socios de EUA

Tiene razón Trump en su diagnóstico sobre los rezagos industriales y tecnológicos que la globalización provocó en Estados Unidos, convirtiéndolo en el gran consumidor y a China en la fábrica del mundo.

Hasta es comprensible que su gobierno intente “volver a hacer grande a América” con la vana expectativa de su reindustrialización, pero el descaro imperialista de su política exterior ya está siendo intolerable entre sus aliados occidentales.

Seamos directos, dijo el primer ministro de Canadá, Mark Carney al intervenir en el Foro Económico Mundial de Davos el martes pasado: “estamos en medio de una ruptura, no de una transición”.

En México merece particular atención el discurso del primer ministro canadiense, por ser uno de los socios del T-MEC que decidió confrontar directamente palabras y acciones de Trump; el viernes de la semana pasada, Carney se había entrevistado con el presidente de China, Xi Jinping, en Beijing.

Canadá y China acordaron sustanciales bajas en aranceles a ciertos intercambios, acuerdo que según Carney, prepara a ambos países para un “nuevo orden mundial”.

El discurso de Carney en Davos no es diplomático, es una puntual síntesis del momento que vivimos; habló de “la ruptura del orden mundial, el final de una bella historia y el comienzo de una realidad brutal donde la geopolítica entre las grandes potencias no está sujeta a ninguna restricción”.

Cada día, dijo, se nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad entre grandes potencias y que en esa confrontación (entre China y Estados Unidos) “el orden basado en reglas se está desvaneciendo”.

El sentido de su mensaje es que “las potencias intermedias como Canadá, no son impotentes. Tienen la capacidad de construir un nuevo orden que encarne nuestros valores, como el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados”.

Todo lo que Trump -su gobierno y los poderes fácticos que lo respaldan, verdaderos carteles como los fabricantes de armas, las farmacéuticas y las financieras de Wall Street- no respetan.

Cartey hace recordar la experiencia que vivió el mundo con la llegada de Hitler al poder, al criticar la tendencia de los países a llevarse bien, a adaptarse, a evitar problemas, a esperar “que el cumplimiento compre seguridad. No será así”.

El poder del sistema (en el que Trump puede actuar) “no proviene de su verdad, sino de la disposición de todos a actuar como si fuera cierto. Y su fragilidad proviene de la misma fuente: cuando una sola persona deja de actuar, la ilusión comienza a resquebrajarse”.

El llamado del primer ministro de Canadá es a las empresas y los países para que dejen de actuar como si Estados Unidos, en su confrontación con China, fuera una transición a un sistema financiero estable, de seguridad colectiva y apoyo al derecho para la resolución de disputas. “Seamos directos, concluyó el primer ministro canadiense, estamos en medio de una ruptura, no de una transición” para puntualizar que no se puede “vivir dentro de la mentira” del beneficio mutuo a través de la integración, cuando la integración se convierte en la fuente de la subordinación.

“Por cierto- dijo la presidenta Sheinbaum en su mañanera de ayer- muy buen discurso de Carney, el Primer Ministro Carney. No sé si lo oyeron. Muy a tono con los momentos actuales”.

El discurso de Carney fue en tono proactivo; otro importante en el mismo foro de Davos fue el de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; ella se refirió a que la “profundidad impensable del cambio” experimentado por el mundo, ha generado “un consenso real para hablar de independencia europea (…). Europa debe acelerar su impulso hacia la independencia, desde la seguridad de la economía, desde la defensa a la democracia (…) porque el mundo ha cambiado permanentemente”.

Von der Leyen también elogió el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo Interino de Comercio firmados el 17 de enero pasado entre la Unión Europea y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, miembros del Mercosur; los consideró una prueba de que “está surgiendo una nueva Europa” de tratos directos. “Estamos eligiendo el comercio justo frente a los aranceles. Asociación frente a aislamiento. Sostenibilidad frente a explotación”, afirmó.

Entre esos países de Sudamérica y Europa conforman un enorme mercado en el que los intercambios podrían realizarse en euros y no en dólares, aunque nada de eso lo precisa ninguno de los dos acuerdos.

“Nos tomamos en serio la eliminación de riesgos para nuestras economías”, consideró la presidenta de la Comisión Europea al añadir que se están preparando más acuerdos comerciales con Australia, Filipinas, Tailandia, Malasia, Emiratos Árabes Unidos e India.

Llevamos un año contemplando avances del desorden mundial causado por la agresión unilateral de Estados Unidos a sus aliados, los cuales han seguido -hasta ahora- una política de apaciguamiento del buleador, que ya parece estar llegando a su fin entre las potencias medias.