Sheinbaum ‘defiende’ a Josefa González y descarta investigación por acoso laboral: ‘Hizo un buen trabajo’

Claudia Sheinbaum calificó como "muy bueno" el trabajo de Josefa González-Blanco como embajadora de México en Reino Unido.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Josefa González Blanco tras las acusaciones de acoso laboral que reportaron trabajadores de la embajada de México en Reino Unido.

“No hay investigaciones contra Josefa González Blanco. Sí hubo una acusación del periodo pasado, pero no se encontraron más investigaciones. Ella ha hecho un muy buen trabajo”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum reconoció que se presentaron denuncias en contra de la embajadora, pero estas fueron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“No hay ninguna (investigación) en particular en Relaciones Exteriores. Se revisó su actuación”, afirmó la presidenta, quien agregó que tras haber sido analizados los reportes se encontró que no eran conducentes.

¿Por qué Josefa González-Blanco fue señalada de acoso laboral?

Josefa González Blanco deja su cargo como embajadora de México en Reino Unido tras señalamientos por acoso laboral, de acuerdo con testimonios de trabajadores.

González-Blanco suma al menos 16 denuncias presentadas por trabajadores de la embajada ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética, de acuerdo con información del diario El País.

Las denuncias incluyen casos de hostigamiento, estrés constante y hasta prácticas de castigo contra los empleados.

Una de esas dinámicas es conocida como ‘dog house’ (‘casa del perro’) que funciona como mecanismo de castigo para aislar a los trabajadores, dejarles de hablar, negarles información y prohibirles cualquier tipo de contacto.

Así eran los castigos y abusos de Josefa González-Blanco en la embajada de Reino Unido

Debido a dichas condiciones, al menos 40 empleados ‘huyeron’ de la embajada desde 2021 por lo que la sede diplomática se quedó con menos de la mitad de su plantilla laboral.

“La violencia es sistémica y generalizada con quienes no cumplen sus caprichos, con los funcionarios que se niegan a violar las reglas o con los jefes que no resisten el ritmo de maltrato”, dijo una fuente.

El acoso laboral incluía gritos durante llamadas telefónicas en las que González-Blanco utilizaba frases como: “Si yo quiero que te largues a México mañana, te subo en un avión y te largas. Porque yo te di el trabajo”.

Como parte de las denuncias, los trabajadores aseguraron que a pesar de ello no hubo mayores consecuencias debido a que la embajadora se negó a acatar las recomendaciones y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tampoco intervino.

Además, la diplomática aseguró que las relaciones bilaterales con Reino Unido eran sólidas bajo su liderazgo, así como “activas y en fortalecimiento”.

El exfiscal, Alejandro Gertz Manero será quien en los próximos días asuma el nuevo cargo como embajador tras haber recibido el beneplácito del Gobierno británico.