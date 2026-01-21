Descartan fast track para el nombramiento de Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero dejó su cargo al frente de la Fiscalía General de la República, argumentando que la presidenta Claudia Sheinbaum le propuso representar a México en“un país amigo”. [Fotografía. Cuartoscuro]

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dejará para el lunes próximo la discusión del nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido e Irlanda.

A principios de esta semana, el Ejecutivo turnó la propuesta a la Comisión Permanente.

“Ya se turnó, es probable que se reúnan el próximo jueves. No va a haber fast track, se va a cuidar todo el procedimiento ordinario, y poderlo agendar la semana próxima”, manifestó Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el morenista indicó que será decisión de la comisión si ese mismo día acude a comparecer el exfiscal.

Lo mismo refirió Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva: “Es decisión de la primera comisión que lo definirá”.

Laura Itzel Castillo, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Permanente, indicó que quizá la comisión sesión de hoy mismo.

Es decir, los legisladores estarían dejando para la última sesión el nombramiento.

Apenas a inicios del año, la presidenta comentó que el país al que se le propuso como diplomático era Reino Unido, después de dos meses en que no quiso comunicar su destino, bajo el argumento de que se estaba esperando la anuencia del gobierno solicitante.

En noviembre pasado, Alejandro Gertz Manero dejó su cargo al frente de la Fiscalía General de la República, argumentando que Sheinbaum le propuso representar a México en“un país amigo”, aunque aún le quedaban dos años como fiscal general.

Su salida se dio en medio de escándalos del actual gobierno por el huachicol fiscal y el caso de La Barredora en Tabasco, en el que presuntamente estaría implicado Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado.

Aunado a las denuncias de la oposición contra gobernadores de Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Tras su salida, se pospuso y ratificó a Ernestina Godoy como fiscal general.

Al perfilarse como embajador, Josefa González Blanco ya dejó la representación diplomática británica.

La oposición en la Cámara alta ha cuestionado que el actual gobierno use los cargos diplomáticos para premiar a incondicionales.