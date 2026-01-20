¿Cuál fue el error que le costó a Josefa González Blanco su puesto en el gabinete de AMLO en 2019?

Josefa González-Blanco renunció a la Semarnat en 2019, durante el gobierno de López Obrador, tras retrasar un vuelo comercial de Aeroméxico. [Fotoarte: El Fianciero, Crédito: Cuartoscuro / embamex]

Alejandro Gertz Manero será nombrado como embajador de México en el Reino Unido, en sustitución de Josefa González-Blanco Ortiz Mena, quien dejará el cargo diplomático tras acumular 16 denuncias por acoso laboral en su contra.

La salida de Josefa González-Blanco de la embajada mexicana no representa el primer episodio controvertido en su carrera como funcionaria pública.

En mayo de 2019, renunció al cargo de titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, apenas seis meses después de asumir el puesto.

¿A qué se debió la salida de Josefa González-Blanco de la Semarnat durante el sexenio de AMLO?

La renuncia de Josefa González-Blanco Ortiz Mena de la Semarnat ocurrió después de que se hiciera público que solicitó el retraso de un vuelo comercial de Aeroméxico para poder abordarlo.

El vuelo, programado para cubrir la ruta de Ciudad de México a Mexicali, fue demorado cerca de 38 minutos a petición de la entonces funcionaria, lo que provocó indignación pública y severas críticas por tratarse de un posible acto de influyentismo.

Tras el escándalo, González-Blanco presentó su carta de renuncia al presidente López Obrador, en la que reconoció que no había justificación válida para lo ocurrido y asumió de forma expresa la responsabilidad total de sus actos.

“Nadie debe tener privilegios y el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no puede estar por encima del bienestar de la mayoría”, escribió Josefa González-Blanco en su momento.

De igual forma, negó que existiera una “orden presidencial” para frenar el vuelo y afirmó que Presidencia no intervino en ningún momento en dicha situación.

Tras la salida de Josefa González-Blanco, el presidente López Obrador designó como nuevo titular de la Semarnat a Víctor Manuel Toledo Manzur, un académico especializado en ecología política y conservación ambiental, quien permaneció en el cargo hasta agosto de 2020.

¿Por qué fue denunciada Josefa González-Blanco por acoso laboral?

Un par de años después, en 2021, Josefa González-Blanco fue designada como embajadora de México en el Reino Unido, en un nombramiento que fuentes diplomáticas calificaron como un “pago político” por su cercanía con el entorno del presidente López Obrador.

Recientemente, se dio a conocer que su gestión como diplomática mexicana estuvo envuelta en señalamientos por acoso laboral, con un patrón de maltrato sistemático hacia el personal y presuntos malos manejos administrativos dentro de la embajada.

Los testimonios recabados por el diario El País señalan que González-Blanco implementó prácticas como el aislamiento de trabajadores, a quienes “congelaba” y marginaba de sus funciones.

De igual forma, se documentó la salida de más de 40 empleados entre renuncias y rotaciones, lo que dejó a la representación mexicana con menos de la mitad de su plantilla original.

Empleados acusaron que Josefa González-Blanco desatendía las funciones diplomáticas centrales y se enfocaba en organizar eventos sociales que describieron como “fiestas personales”.

En 2024, la embajada registró 108 eventos, uno cada tres días. Los recursos etiquetados para temas médicos o de protección consular habrían sido desviados para estos fines.

Entre las actividades destacadas durante la gestión de Josefa González-Blanco al frente de la embajada mexicana se encuentra la entrega de 19 piezas arqueológicas recuperadas gracias a un ciudadano británico, así como su presencia oficial en la ceremonia de coronación del Rey Carlos III.

La administración diplomática de González-Blanco provocó un deterioro en la relación bilateral entre México y el Reino Unido, lo que también afectó la participación de la embajada ante organismos internacionales con sede en Londres, como la Organización Marítima Internacional y la Organización Internacional del Café.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dio a conocer que la Comisión Permanente recibió formalmente la propuesta para nombrar a Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México en el Reino Unido.