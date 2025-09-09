¿FGR llamará a Adán Augusto a declarar por caso Hernán Bermúdez? Esto respondió Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero informó que continúa la búsqueda de Hernán Bermúdez Requena; negó que el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, sea llamado a declarar hasta que exista una prueba directa. (Cuartoscuro)

El fiscal Alejandro Gertz Manero dio un avance del caso ‘La Barredora’ en Tabasco y explicó lo que se sabe de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en la entidad durante el gobierno de Adán Augusto López.

Mencionó que uno de los integrantes de alto nivel de la organización criminal, Ulises Pinto Madera, alias ‘El Mamado’, coopera con la autoridad y proporcionó información relevante. Sin embargo, no pudo confirmar si Hernán Bermúdez sigue con vida ni en qué país se encuentra, luego de la última actualización que lo ubicaba en Brasil.

Gertz Manero señaló que la prioridad es colaborar con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para localizar y detener a Hernán Bermúdez, con el fin de identificar a los involucrados en este caso. Aclaró que, de lo contrario, no es posible llamar a declarar a Adán Augusto López Hernández.

Incluso, añadió que si capturan al exsecretario de Seguridad de Tabasco, pero este no declara en contra de Adán Augusto ni lo vincula con actividades delictivas, no existiría razón para llamarlo a declarar.

“Estamos trabajando para localizar a esta persona (Hernán Bermúdez), que la vamos a localizar, vamos a tener toda la información que aclare este asunto. La fiscalía no puede llamar a personas que tienen una vinculación directa, necesitamos tener la aprehensión de este individuo (Hernán Bermúdez) y a partir de ahí vamos a saber quiénes están involucrados”, comentó en conferencia de prensa este martes 9 de septiembre.

Respecto a este caso, las autoridades mantienen hermetismo. Informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya, sugieren que Adán Augusto López estaba enterado de las actividades delictivas de Hernán Bermúdez, aunque no existen pruebas acusatorias.

Yerno de Hernán Bermúdez deja cargo en el gobierno de Tabasco

La segunda quincena de agosto se dio a conocer que el yerno de Hernán Bermúdez, Pablo Antonio Jiménez Pons, dejó su puesto en el gobierno de Tabasco en medio de las investigaciones.

En su carta de renuncia, Jiménez Pons señaló que su decisión era “por motivos personales” y presentó su salida como director general de Planeación Sectorial en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP).

En el escrito no detalló las causas de su renuncia, pero manifestó su “voluntad de dar por terminada la relación de trabajo”. También aclaró que la institución no mantenía adeudos con él, ya que recibió de manera oportuna el pago de todas sus prestaciones.

Con información de M. Albert Hernández.