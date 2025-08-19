Renuncia yerno de Bermúdez Requena a cargo en gobierno de Tabasco en medio de investigaciones

Pablo Jiménez Pons presentó su dimisión como director en la SOTOP de Tabasco. (IG Gabriel Isaac Ruiz)

Por “motivos personales”, Pablo Antonio Jiménez Pons, yerno del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presentó su renuncia como director general de Planeación Sectorial en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), cargo que desempeñaba desde octubre pasado, al inicio del actual gobierno de Javier May Rodríguez.

De acuerdo con un documento que circuló en la dependencia, Jiménez Pons presentó su dimisión con carácter irrevocable el pasado 27 de julio, misma que se hizo efectiva el último día de ese mes, pero fue apenas este martes cuando salió a la luz.

En su escrito no abundó sobre las causas de su salida, pero manifestó que era su “voluntad dar por terminada la relación de trabajo”.

Asimismo, aclaró que la institución no mantiene adeudos con él, ya que recibió oportunamente el pago de todas sus prestaciones.

Jiménez Pons, quien en la administración pasada se desempeñó como subsecretario de Planeación en la extinta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SEDENER), contrajo nupcias en mayo de 2023 con Valeria Bermúdez, hija de Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo internacional.

En la boda, a la que asistieron familiares y amigos cercanos, estuvieron presentes quien fuera su jefe y actual titular de la SOTOP, Daniel Casasús Ruz, señalado como amigo cercano de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, así como el director de la Juventud y Deporte, Gabriel Isaac Ruiz.

Jiménez Pons está casado con Valeria Bermúdez, hija de Hernán Bermúdez Requena. (Foto: IG Gabriel Isaac Ruiz)

El caso Bermúdez Requena y sus nexos con ‘La Barredora’

La renuncia de Pablo Jiménez ocurre mientras persisten las investigaciones en torno a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández, contra quien pesa una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el grupo criminal denominado ‘La Barredora’, relacionada con huachicol, secuestro, venta de drogas, homicidios y otros delitos.

La semana pasada, autoridades federales y estatales realizaron un cateo en un departamento de lujo del edificio Laguna Park, en la colonia Jesús García de Villahermosa, donde fue asegurada una caja fuerte. De manera extraoficial, se dio a conocer que el inmueble pertenecería al exsecretario.

El gobernador Javier May Rodríguez confirmó que los operativos forman parte de una investigación conjunta entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), aunque evitó dar mayores detalles.

“Es parte de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado de Tabasco con la Fiscalía General de la República. Seguramente el fiscal nos informará de los avances en este caso”, declaró el mandatario.

Previamente, el 31 de julio, otro operativo se llevó a cabo en una residencia del exfuncionario ubicada en el exclusivo fraccionamiento Campestre de Villahermosa.

Sobre este cateo, el fiscal general Tonatiuh Vázquez Landeros explicó que la casa estaba prácticamente abandonada y que el objetivo era localizar documentos u objetos que pudieran aportar información en las indagatorias.

Hasta el momento, el paradero de Bermúdez Requena es desconocido.