¿Está en Brasil o México? Exsecretario de Adán Augusto es visto en playa de Tabasco; dudan de orden de captura

Hernán Bermúdez Requena, sobre quien pesa una orden de aprehensión desde febrero, fue visto disfrutando de las vacaciones de Semana Santa, este mismo año, en una casa de su propiedad en una playa de Tabasco, aseguró el dirigente estatal del PRI, Miguel Barrueta Cambrano.

El priista consideró que esto hecha por tierra las afirmaciones del comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez de que al exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y presunto líder de la organización criminal ‘La Barredora’, ya lo busca la Interpol, esto debido a que desde que se giró la orden de captura se fue de México y su última ubicación fue Brasilia, Brasil.

¿Interpol busca a Hernán Bermúdez Requena?

En la página oficial de Interpol no hay activa (al menos no de manera pública) una ficha roja para la captura de Bermúdez Requena.

Además, este martes se le preguntó sobre el tema al mando militar y, aunque fue él quien ventiló lo de la búsqueda internacional, ahora respondió que no sabe sobre eso. “No sé, eso ya no me toca a mí”, se limitó a responder.

Acusan a Adán Augusto de ser cómplice de su exsecretario de Seguridad

El lunes, el dirigente estatal del PRI, Miguel Barrueta Cambrano, aseveró que las acusaciones contra Hernán Bermúdez no son una sorpresa, sino apenas “la punta del iceberg”.

Aseguró que quienes estuvieron al frente del Estado cuando él era secretario, sabían del tema y no hicieron nada, convirtiéndose en cómplices. Esto en clara referencia al exgobernador Adán Augusto López Hernández y su sucesor, como interino, Carlos Manuel Merino Campos.

Además, calificó como inverosímil que desde febrero el exsecretario de Seguridad se hubiera fugado del país, cuando en abril se supo de una visita que realizó al municipio de Centla.

“A ver, señores, en Semana Santa lo veíamos en Miramar, ahí tiene su casa de playa, no es posible que estuvo ahí físicamente haciendo fiestas, haciendo reuniones y que ahorita el gobierno, desde febrero tiene una orden de aprehensión”, dijo.

“Siguen los homicidios, siguen el derecho de piso, todas las muertes que han pasado, cierran los comercios de cerrando por un tema de inseguridad, porque es real”, expresó.

Y pidió al gobernador Javier May Rodríguez que explique por qué no se actuó desde antes, si las sospechas de las actividades criminales de Bermúdez datan de años atrás.

“Aquí hay opacidad, ¿Quién es responsable? Entonces, al gobernador se le exige que dé cuentas claras, que no diga temas como cortinas de humo y la del área de seguridad, porque no nada más el tema de decir ahorita que anda por Brasil, ¿Qué ha pasado en todos estos momentos?”.

El exgobernador interino de Tabasco, Carlos Merino.

Gobernador asegura que se investigará

En tanto, May Rodríguez afirmó que se aplicará la justicia en contra de todos los implicados en el caso que se le sigue al exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sin embargo, evitó brindar mayores detalles y prefirió señalar que es trabajo de las fiscalías el dar con los presuntos criminales y detenerlos.

“La Fiscalía tendrá que hacer su trabajo, la General de la República y del Estado, de quienes estén involucrados, lo que hemos dicho nosotros: cero impunidad, entonces, y si alguien tiene información, que usen el 089 que es confidencial, si hay algún indicio”.

“Pero esto que se inició, que ya no es nuevo, serán las fiscalías que las están llevando a cabo, las que están haciendo todo este trabajo, que van a ir informando”, apuntó.

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

Hernán Bermúdez Requena fue parte del gabinete de Adán Augusto López Hernández desde que este comenzó formalmente funciones como gobernador en 2019.

Cuando el actual senador decidió pedir licencia en agosto de 2021 para ser secretario de Gobernación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, su sucesor, Carlos Manuel Merino Campos, ratificó al titular de seguridad estatal.

Fue hasta enero de 2024 que Hernán Bermúdez decidió renunciar, tras una gestión marcada por olas de violencia, con homicidios, balaceras, motines y ataques a negocios. Incluso se dio un enfrentamiento armado frente a su casa en diciembre de 2023.

Durante los años que estuvo al frente de la SSPC siempre negó la existencia de La Barredora o de cualquier cartel del crimen organizado en la entidad.