¿Exsecretario de Adán Augusto se lo ‘llevó entre los pies’? Sheinbaum aclara si investigan al senador

Sheinbaum aclaró que Adán Augusto López no está investigado tras la orden contra Hernán Bermúdez Requena. Foto: Especial: El Financiero

Tras darse a conocer la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Adán Augusto López no está siendo investigado.

“No, no se está investigando a (Adán Augusto); de parte del Gobierno no se ha pedido ninguna investigación. Que el Gabinete de Seguridad explique cómo es que esta persona (Hernán Bermúdez) hoy es buscada, tiene una orden de aprehensión y cómo fue este proceso. Que se explique de manera transparente, sin problema”, expresó la mandataria.

La declaración se produjo luego de que el comandante de la 30 Zona Militar, general Miguel Ángel López Martínez, reveló que existe una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena desde febrero por su presunta vinculación con la agrupación ‘La Barredora’, relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó la importancia de que la Fiscalía detalle cómo se llevó a cabo el proceso para acusar al exfuncionario.

“Cuando hay una investigación, la hacen las fiscalías. El Gobierno no coadyuva con la Fiscalía de Investigaciones, pero las fiscalías son las que tienen la obligación de hacer la investigación. Y nosotros no protegemos a nadie. De parte nuestra no hay ninguna acusación; si la fiscalía tuviera algo, que investigue”, agregó.

Militares señalan a exfuncionarios por vínculos con el crimen organizad

En entrevista con el periodista Gabriel Aysa, el comandante de la 30 Zona Militar informó que, además del exsecretario, también se giró una orden contra Ulises Pinto, expolicía federal acusado de pertenecer a la misma organización.

Las autoridades de Tabasco también emitieron órdenes de aprehensión contra otros presuntos integrantes de ‘La Barredora’, identificados por los alias de ‘El Rayo’, ‘La Mosca’, ‘El Gato’ y ‘El Prada’. Este último fue reconocido como Daniel Hernández Montejo, señalado como líder del grupo criminal.

La detención del exsecretario se une a una serie de turbulencias en la SSPC. El 15 de febrero de 2024, su sucesor, Víctor Hugo Chávez Martínez, también presentó su renuncia luego de recibir amenazas por parte del crimen organizado.

¿A dónde huyó Hernán Bermúdez Requena?

De acuerdo con Miguel Ángel López Martínez, el exsecretario de Seguridad de Tabasco salió del país desde Mérida, Yucatán, con destino a Panamá, justo el día en que se emitió la orden de aprehensión en su contra.

Más tarde, realizó una escala en España y actualmente está siendo buscado en Brasilia, Brasil, según declaró el general en entrevista con Radio Fórmula el 12 de julio.

López Martínez resaltó que, desde que Javier May Rodríguez asumió la gobernatura de Tabasco, no se había emitido ninguna orden de aprehensión contra los cabecillas de ‘La Barredora’.

Asimismo, el comandante indicó que la orden de captura contra Bermúdez Requena fue emitida un año después de que renunciara al cargo de secretario de Seguridad estatal, a principios de 2024.