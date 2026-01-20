‘No tiene sentido’: Monreal niega entrega de gubernaturas al PT y al Verde por la reforma electoral

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, negó cualquier tipo de negociación con partidos aliados (PT y Partido Verde) para que se entreguen gubernaturas a cambio de votos a favor de la reforma electoral.

En rueda de prensa, el líder morenista afirmó que las conversaciones entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum, el partido guinda y las bancadas del PT y el Verde continúan, a la espera de presentar la iniciativa con un acuerdo para obtener la mayoría calificada en ambas cámaras y congresos locales, aunque funcionarios de oposición como Kenia López Rabadán insistieron con un decálogo que todas las bancadas deben aprobar la reforma electoral.

“No tiene sentido eso. La verdad es que hay mucha especulación”, agregó Monreal este martes 20 de enero al ser cuestionado sobre los supuestos acuerdos de entrega de gubernaturas con los partidos de la alianza.

El diputado de Morena admitió que se desconocen los términos de los posibles consensos; sin embargo, no se ha puesto sobre la mesa un acuerdo de ese tipo, en un contexto en el que en estados como San Luis Potosí se podría usar la ‘Ley Esposa’ para postular a Ruth González Silva, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo.

Monreal agregó que sí hay reuniones pendientes entre el Partido Verde, la Secretaría de Gobernación y el presidente de la comisión correspondiente, y que las pláticas entre ellos, relacionadas con la reforma electoral, continuarán.

Además, es posible que en esas conversaciones participen el Verde y el PT de manera conjunta, e incluso con Morena, aunque no hay certeza hasta la fecha.

Finalmente, Monreal pidió paciencia y aseguró que el Congreso aún no cuenta con materia legislativa para comenzar el debate de la reforma de Claudia Sheinbaum “hasta que nos envíen la iniciativa”.

De acuerdo con Ricardo Monreal, es posible que la próxima semana retome las conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum para dar continuidad al tema de la reforma electoral.