¿Por qué mostraron una foto de AMLO en la conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, mostró una fotografía del 20 de noviembre de 2006 en la que acudió a la investidura del "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador, donde estuvo presente Rosario Ibarra de Piedra.

¿AMLO regresa a la ‘mañanera’? Durante la conferencia de Claudia Sheinbaum, este martes 20 de enero la mandataria mostró una foto del expresidente.

La imagen apareció cuando Sheinbaum hizo un recuento de la “lucha por la democracia” y criticó que la oposición ahora defienda ese término cuando antes hubo gobiernos autoritarios.

“Todos estos que hicieron fraudes electorales, todos estos que se convirtieron en el PRIAN, todos estos que fueron parte del modelo neoliberal que empobreció al pueblo, los que avalaron el fraude, ahora son los paladines de la democracia”, agregó.

Claudia Sheinbaum mostró la fotografía de López Obrador quien recibió la banda presidencial como “presidente legítimo” de manos de Rosario Piedra.

Sheinbaum recordó que eso ocurrió en el 2006, cuando fue el llamado ‘fraude electoral’ y AMLO perdió la Presidencia de México, que quedó en manos de Felipe Calderón.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la foto de AMLO?

En la imagen aparece AMLO con una banda presidencial y cerca de él, Rosario Piedra. En el fondo, estaba Sheinbaum detrás de los dirigentes sociales.

Además, la mandataria aseguró que esa foto la tiene en su oficina. “Estaba lleno el Zócalo, llenísimo, está cortada esa foto, no sé por qué la cortaste. Bueno, había otros compañeros, no sé por qué los quitaron de la foto”, añadió Sheinbaum entre risas.

Sheinbaum recordó que a partir de entonces implementaron un ‘gobierno legítimo’ por lo que se realizó una credencialización casa por casa y fueron a tocar en las puertas. En esa ocasión, AMLO realizó una gira por todo el país.

“Luchamos por la democracia, por las libertades, por la justicia social para que en 2012 se hiciera otra vez una ‘compradera’ del voto de Peña Nieto. “Para que vean quien ha luchado por la democracia siempre”, apuntó la mandataria.

¿Qué dice la oposición sobre los ataques a la democracia?

La oposición representada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantienen el discurso de que Morena atenta contra la democracia, primero con la Reforma al Poder Judicial y ahora con la Reforma Electoral.

“La oposición ha querido decir que en México no hay democracia y que va hacia un régimen autoritario. Falso de toda falsedad porque, primero en México hay democracia electoral, participativa, libertades absolutas”, dijo la presidenta en otra de sus conferencias ‘mañaneras’.

La mandataria agregó que la Reforma Electoral fortalecerá la democracia en México y también ha llamado “vendepatrias” a quienes acusan que para detener al partido guinda es necesaria una intervención extranjera.

“La reforma Electoral tiene el objetivo de fortalecer la democracia, entonces nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo, que en México la presidenta quiere tener el control de todo. Es el fortalecimiento del régimen de democracia electoral y participativa que ayuda a fortalecer la democracia en México”, agregó.