Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 20 de enero: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera del 20 de enero desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará ‘la mañanera’ desde Palacio Nacional para informar respecto temas de salud y avances en obras de hospitales y clínicas.

La conferencia de prensa podría tener una menor duración, por la reunión con Mary Simon, gobernadora general de Canadá, para “estrechar los lazos”, en el marco de la próxima revisión del tratado comercial trilateral con Estados Unidos.

Credencial Universal de Salud estará disponible en abril

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, presentó la credencial del Servicio Universal de Salud que servirá como una identificación para garantizar el derecho a la Salud en las diferentes instituciones públicas de salud.

Se encontrará en una versión impresa o digital, en este caso estará disponible a partir de abril de este año en la App MX.

¿Qué información contendrá la credencial del Servicio Universal de Salud?

Nombre completo

CURP

Sexo

Tipo de sangre

En caso de ser donador de órganos.

Una de las ventajas es que con este documento es que se podrá vincular su historial clínico en caso de cambiar su derechohabiente.

¿Cuáles son los estados más afectados por el sarampión?

El secretario de Salud mencionó que los estados donde se tiene el mayor registro de casos de sarampión son Jalisco, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

Explicó que el sector Salud se enfoca principalmente en estas entidades para aplicar las dosis a toda la población más vulnerable.

Afirmó que el problema de sarampión en Chihuahua se logró controlar, luego que fuera la primera entidad con mayores casos reportados por las autoridades.

“El estado de Jalisco, Chiapas, son los dos sitios donde mayo número de casos tienen. Michoacán y Guerrero”, mencionó.

Salud apuesta por aplicación de ‘dosis cero’ por brote de sarampión

David Kershenobich, secretario de Salud, explicó que el gobierno federal apuesta por la aplicación de una ‘dosis cero’ en medio del brote de sarampión en algunos estados del país.

Mencionó que se aplicara a las niñas y niños de 6 meses a 11 meses, aunque también hay otros grupos que son prioridad por las autoridades sanitarias:

Niñas y niños de 1 año y 18 meses

Población rezagada de 2 a 9 años

Personal de salud

Personal educativo

Jornaleros agrícolas.

Afirmó que hasta el momento se han aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis contra el sarampión. Sostuvo que se cuenta con el número suficiente para aplicar vacunas por los próximos dos años.

¿Qué sucedió en la mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum el 19 de enero?

En la anterior conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum explicó sobre el aterrizaje de un avión Hércules C-130 en el aeropuerto de Toluca.

Mencionó que en la aeronave no venía con tropas estadounidenses, sino que fue la salida de un grupo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para recibir capacitación en EU, por ello fue no era requerida la autorización del Senado de la República como se informó.

“No venían tropas de Estados Unidos, no tenía que haberse consultado y fue una autorización que se dio desde octubre porque fue solo un asunto de capacitación”, respondió a los representantes de los medios de comunicación.

Se refirió a los trascendidos sobre que EU podría excluir a Canadá del T-MEC y que sea únicamente un tratado comercial México-Estados Unidos. Recordó la reciente visita de Mark Carney a China y el acuerdo al que llegaron.