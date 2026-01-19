Sheinbaum explica polémica del avión Hércules de EU que aterrizó en Toluca: ‘Tenía permiso desde octubre’

La presidenta Sheinbaum detalló cuáles fueron las funciones del avión Hércules C-130 de EU que aterrizó en Toluca.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró parte del misterio sobre qué hacía un avión Hércules C-130 de Estados Unidos en el Aeropuerto de Toluca.

“No venían tropas de Estados Unidos, no tenía que haberse consultado y fue una autorización que se dio desde octubre porque fue solo un asunto de capacitación”, detalló la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum respaldó el comunicado del Gabinete de Seguridad donde se aclaró que la aeronave realizaba actividades de capacitación.

Lo anterior, luego de que las imágenes del avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca ocasionaron revuelo en redes sociales y tras la alerta de aerolíneas por el riesgo de ‘acciones militares’ en el espacio aéreo de México.

¿Qué dijo Sheinbaum hoy 19 de enero sobre el avión de EU que aterrizó en Toluca?

Claudia Sheinbaum detalló que el avión de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto de Toluca y subieron funcionarios públicos que fueron hacia EU para participar en una capacitación “que tiene que ver con su labor y son reguladas por el Sistema de Seguridad nacional”.

En particular, es el Comando Norte de Estados Unidos el que participa en dichas capacitaciones como parte de los acuerdos que hay con EU.

“También vienen de Estados Unidos a capacitarse aquí, por ejemplo en el Plan DNIII. El avión no traía armamento”, ejemplificó la presidenta.

La mandataria agregó que se trata de una capacitación de un mes y los funcionarios regresarán a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana; sin embargo, no detalló de qué funcionarios se trataba.

¿Senado debe dar permisos para el ingreso de tropas de México a EU? Esto dijo Sheinbaum

Como parte de dicha capacitación, Sheinbaum explicó que el ingreso de la aeronave de EU fue autorizado por el Senado desde octubre y la única diferencia, en esta ocasión, fue que entró por el Aeropuerto de Toluca, aunque no precisó la razón.

La mandataria aseguró que estas autorizaciones las da el Senado, pero debe hacerlo el Pleno y no la comisión permanente.

Además, la presidenta enfatizó en que se trata de tareas logísticas que se realizan y descartó la posibilidad de que un avión extranjero aterrice en México sin permiso.

A mediados de diciembre, Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Senado una solicitud para autorizar el ingreso temporal de militares de EU a México para participar en un programa de entrenamiento conjunto con tropas mexicanas.

La delegación estaría integrada por 29 elementos de la Marina de Estados Unidos: 19 pertenecientes a los Navy SEAL’s y 10 más del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales. Su estancia en México se contempla del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

¿Cuándo fue la última vez que el Senado aprobó el ingreso de tropas de EU a México?

Hay una autorización que está pendiente para permitir que la Guardia Costera entre a México, pero esta solicitud debe ser autorizada por el Pleno del Senado y no por la comisión permanente de la Cámara Alta, precisó la presidenta.

En enero, la Comisión de Marina del Senado canceló la sesión para votar la autorización del ingreso de militares de Estados Unidos a México. Dicha suspensión ocurrió tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, por lo que se habló sobre la posible relación de estos hechos.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum dijo que el Senado no pospuso la aprobación de la entrada de militares de EU por el arresto de Maduro y también rechazó que ella haya dado la orden.

“Decidieron hacerlo hasta febrero para el periodo ordinario de sesiones (...) Constitucionalmente tiene que haber la aprobación del Senado”, apuntó la mandataria.