México descarta afectaciones aéreas tras alerta de EU en el Pacífico: ‘No es una prohibición’

México descarta impacto por alerta de la FAA en el espacio aéreo del Pacífico.

El Gobierno de México descartó que la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos afecte las operaciones en el espacio aéreo del Pacífico.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aseguró que la alerta es de carácter preventivo y está dirigida exclusivamente a operadores civiles de Estados Unidos, como aerolíneas y pilotos.

“La Notice to Airmen (NOTAM) no constituye una prohibición, sino una medida precautoria orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones”, explicó la dependencia en un breve comunicado.

En este sentido, la SICT afirmó que no existen implicaciones operativas ni restricciones para aerolíneas u operadores mexicanos. Recordó que la FAA emitió alertas similares en el Caribe semanas atrás como medida preventiva.

La advertencia relacionada con el país sudamericano se emitió por la operación Lanza del Sur, mediante la cual Estados Unidos realizó ataques contra lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental.

“La SICT reitera que no existe afectación alguna para la aviación civil en México, ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional”, subrayó la dependencia, que además mantiene comunicación permanente con autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a los avisos.

¿Por qué la FAA emitió alertas sobre el espacio aéreo en el Pacífico?

El viernes, la FAA emitió cinco avisos dirigidos a operadores aéreos estadounidenses para advertir sobre una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo del Pacífico, que incluye regiones de México, Ecuador, Colombia y Centroamérica.

Las autoridades estadounidenses señalaron como justificación la presencia de “actividades militares” e interferencias en los sistemas de navegación.

Estas advertencias estarán vigentes durante 60 días, hasta marzo, por lo que recomendaron a aerolíneas y pilotos extremar precauciones al operar en estas zonas marítimas del océano Pacífico.

“Debido a actividades militares e interferencias del GNSS (sistema global de navegación por satélite), existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”, explicó la FAA.

La advertencia apunta a la posible presencia de aeronaves militares estadounidenses que operan sin notificación previa o con transpondedores desactivados en estas regiones de información de vuelo.

Cabe recordar que el contingente de la operación Lanza del Sur brindó apoyo a la operación Resolución Absoluta, en la que el Ejército de Estados Unidos intervino en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro el 3 de enero.

Con información de EFE.