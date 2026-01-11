Y el ganador de la captura de Nicolás Maduro es… hombre gana apuesta de 400 mil dólares sobre Venezuela

Los mercados de predicción permiten a las personas apostar sobre cualquier cosa, desde un partido de baloncesto hasta el resultado de una elección presidencial —y recientemente, la caída del ex presidente venezolano Nicolás Maduro—.

Este último caso está atrayendo un renovado escrutinio sobre este turbio mundo de transacciones especulativas que funcionan las 24 horas del día. La semana pasada, un operador anónimo se embolsó más de 400 mil dólares tras apostar a que Maduro dejaría pronto el cargo.

La mayor parte de las apuestas del operador en la plataforma Polymarket se realizaron apenas unas horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara la sorpresiva redada nocturna que condujo a la captura de Maduro, lo que avivó sospechas en línea sobre un posible uso de información privilegiada debido al momento de las apuestas y a la actividad limitada del operador en la plataforma. Otros argumentaron que el riesgo de ser descubierto era demasiado alto y que la especulación previa sobre el futuro de Maduro podría haber motivado dichas transacciones.

Polymarket no respondió a las solicitudes de comentarios.

El uso comercial de los mercados de predicción se ha disparado en los últimos años, abriendo la puerta a que las personas apuesten su dinero sobre la probabilidad de una lista cada vez mayor de eventos futuros. Pero, pese a algunas ganancias llamativas, los operadores siguen perdiendo dinero todos los días. Y en términos de supervisión gubernamental en Estados Unidos, estas operaciones se clasifican de manera distinta a las formas tradicionales de juego, lo que plantea dudas sobre la transparencia y el riesgo.

¿Cómo funcionan las apuestas?

El alcance de los temas en los mercados de predicción puede ser enorme: desde la escalada de conflictos geopolíticos hasta momentos de la cultura pop e incluso el destino de teorías conspirativas. Recientemente, ha habido un aumento de apuestas sobre elecciones y eventos deportivos. Pero algunos usuarios también han apostado millones a cosas como un rumoreado —y finalmente inexistente— “final secreto” de la serie de Netflix Stranger Things, si el gobierno de Estados Unidos confirmará la existencia de vida extraterrestre y cuántas publicaciones podría hacer el multimillonario Elon Musk en redes sociales este mes.

En la jerga del sector, lo que se compra o vende en un mercado de predicción se llama “contrato de evento”. Normalmente, se ofrecen como apuestas de “sí” o “no”. El precio de cada contrato fluctúa entre 0 y 1 dólar, lo que refleja cuánto están dispuestos a pagar colectivamente los operadores en función de una probabilidad del 0 % al 100 % de que el evento ocurra.

Cuanto más probable creen los operadores que ocurra un evento, más caro se vuelve el contrato. Y a medida que esas probabilidades cambian con el tiempo, los usuarios pueden retirar su inversión antes para obtener ganancias graduales o intentar evitar mayores pérdidas sobre lo que ya han invertido.

Los defensores de los mercados de predicción sostienen que poner dinero en juego conduce a mejores pronósticos. Expertos como Koleman Strumpf, profesor de economía en la Universidad Wake Forest, creen que hay valor en vigilar estas plataformas como posibles fuentes de información, señalando el éxito pasado de los mercados de predicción en algunos resultados electorales, incluida la carrera presidencial de 2024.

Aun así, señaló, nunca son una “bola de cristal”, y los mercados de predicción también pueden equivocarse.

¿Quién está detrás de los mercados de predicción?

Es bastante opaco. Aunque las empresas que gestionan las plataformas recopilan información personal de los usuarios para verificar identidades y pagos, la mayoría puede operar bajo seudónimos anónimos en línea, lo que dificulta que el público sepa quién se beneficia de muchos contratos de evento. En teoría, quienes invierten su dinero podrían estar siguiendo de cerca ciertos acontecimientos, pero otros podrían simplemente estar adivinando al azar.

Los críticos subrayan que la facilidad y rapidez para participar en estas apuestas 24/7 provoca pérdidas financieras a diario, afectando especialmente a usuarios que ya pueden tener problemas con el juego. Además, este entorno amplía las posibilidades de un eventual uso de información privilegiada.

Los principales actores

Polymarket es uno de los mayores mercados de predicción del mundo, donde los usuarios pueden financiar contratos de evento mediante criptomonedas, tarjetas de débito o crédito y transferencias bancarias.

Las restricciones varían según el país, pero en Estados Unidos el alcance de estos mercados se ha expandido rápidamente en los últimos años, en paralelo a cambios en las políticas de Washington. El ex presidente Joe Biden fue agresivo en su ofensiva contra los mercados de predicción y, tras un acuerdo en 2022 con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), Polymarket fue prohibida en el país.

Eso cambió a finales del año pasado bajo Trump, cuando Polymarket anunció su regreso a Estados Unidos tras recibir autorización de la comisión. Los usuarios estadounidenses ahora pueden inscribirse en una “lista de espera” de la plataforma.

Mientras tanto, el principal competidor de Polymarket, Kalshi, ha sido una bolsa regulada a nivel federal desde 2020. La plataforma ofrece formas similares de comprar y vender contratos de evento y actualmente permite contratos sobre elecciones y deportes en todo el país. Kalshi obtuvo aprobación judicial apenas semanas antes de las elecciones de 2024 para permitir a los estadounidenses apostar dinero en próximas contiendas políticas y comenzó a ofrecer operaciones deportivas hace aproximadamente un año.

El sector ahora está lleno de otros grandes nombres. Los gigantes de las apuestas deportivas DraftKings y FanDuel lanzaron plataformas de predicción el mes pasado. El bróker en línea Robinhood está ampliando su propia oferta. La red social de Trump, Truth Social, también ha prometido ofrecer un mercado de predicción integrado mediante una asociación con Crypto.com, y uno de los hijos del presidente, Donald Trump Jr., ocupa cargos de asesoría tanto en Polymarket como en Kalshi.

“Este tren de los contratos de evento ya salió de la estación; no van a desaparecer”, dijo Melinda Roth, profesora asociada visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad Washington and Lee.

Sin restricciones, mercado de predicciones

Dado que se presentan como venta de contratos de evento, los mercados de predicción están regulados por la CFTC. Eso les permite evitar restricciones o prohibiciones a nivel estatal que hoy se aplican al juego tradicional y a las apuestas deportivas.

“Es un enorme vacío legal”, dijo Karl Lockhart, profesor adjunto de derecho en la Universidad DePaul que ha estudiado este sector. “Solo tienes que cumplir con un conjunto de regulaciones, en lugar de con las normas de cada estado del país”.

Las apuestas deportivas están ocupando un lugar central. Hay algunos estados grandes —como California y Texas, por ejemplo— donde las apuestas deportivas siguen siendo ilegales, pero ahora las personas pueden apostar en partidos, traspasos de atletas y más a través de contratos de evento.

Un número creciente de estados y tribus están demandando para detener esta práctica. Y los abogados esperan que los litigios eventualmente lleguen a la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que es poco probable que surjan regulaciones adicionales durante la administración Trump.

La ley federal prohíbe los contratos de evento relacionados con el juego, así como con la guerra, el terrorismo y los asesinatos, dijo Roth, lo que podría dejar en una situación jurídica incierta a algunas operaciones de mercados de predicción, al menos en Estados Unidos. Sin embargo, los usuarios aún podrían encontrar formas de comprar ciertos contratos viajando al extranjero o conectándose a través de diferentes VPN.

Aún está por verse si la CFTC abordará alguno de estos temas. Pero la agencia, que no respondió a solicitudes de comentarios, ya ha dado pasos atrás en materia de cumplimiento.

A pesar de supervisar billones de dólares del mercado total de derivados en Estados Unidos, la CFTC también es mucho más pequeña que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Y al mismo tiempo que los contratos de evento crecen rápidamente en las plataformas de mercados de predicción, se han producido recortes adicionales de personal en la CFTC y una ola de salidas de liderazgo durante el segundo mandato de Trump. Actualmente, solo uno de los cinco puestos de comisionados que dirigen la agencia está ocupado.

Aun así, otros legisladores están pidiendo una ofensiva más fuerte contra el posible uso de información privilegiada en los mercados de predicción, especialmente tras las sospechas en torno a la operación sobre Maduro en Polymarket la semana pasada. El viernes, el congresista demócrata Ritchie Torres presentó un proyecto de ley destinado a frenar la participación de empleados gubernamentales en contratos de evento relacionados con la política.

El proyecto ya ha recibido el apoyo del director ejecutivo de Kalshi, Tarek Mansour, quien sostuvo en LinkedIn que el uso de información privilegiada siempre ha estado prohibido en la plataforma de su empresa, pero que es necesario hacer más para combatir los mercados de predicción no regulados.