The Age of Disclosure: El documental que revela el contacto con vida extraterrestre que EU ocultó 80 años

The Age Of Disclosure es un nuevo documental donde se narra el avistamiento de naves no humanas.

¿Aún no crees en la vida extraterrestre? Una nueva investigación, con 34 testimonios de funcionarios estadounidenses, revela que se ocultaron datos durante 80 años sobre OVNIs, y que “no estamos solos”.

En eso consiste The Age Of Disclosure (La Era del Descubrimiento), el nuevo documental dirigido por Dan Farah que fue presentado en el festival South By Southwest (SXSW), y que revela cómo desde Estados Unidos se han encubierto programas para que la ciudadanía no sepa sobre el contacto que el Pentágono ha tenido con objetos y seres extraterrestres.

“Lo he visto con mis propios ojos: naves no humanas y seres no humanos”, dijo uno de los funcionarios entrevistados para el documental.

El encubrimiento que se revela en The Age Of Disclosure es la puerta a una carrera científica, relacionada con la inversión de la tecnología de las naves, y que tiene como principales competidores a Estados Unidos, China y Rusia.

Con ello, se establece que Estados Unidos no es el único país que tiene conocimiento sobre la vida extraterrestre. Además, esto no es un tema de partidos políticos, ya que ha atravesado décadas de gobiernos en los que, de acuerdo con el director Dan Farah, muchas veces los presidentes no están enterados del alcance total de los programas de inteligencia.

Este asunto es “preocupante”, de acuerdo con el director, ya que más allá de responder a preguntas básicas cómo ¿estamos solos en el universo?, ¿sabe el gobierno más de lo que nos dice?, los funcionarios se preguntaban: ¿Qué sucedería si una nación adversaria con malas intenciones revirtiera la ingeniería de esta tecnología y la convirtiera en un arma antes de que pudiéramos comprenderla?.

En entrevista para Entertaiment Weekly, Dan Farah dijo que líderes de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, ven al documental como “un paso adelante” para que millones de personas accedan a esta información, que estuvo clasificada durante años.

“Los estadounidenses están listos para conocer la verdad”, dice uno de los funcionarios estadounidenses al inicio del trailer.

En The Age Of Disclosure se revela que hay personas que han tenido contacto con OVNIs. (YouTube: The Age Of Disclosure)

The Age Of Disclosure: ¿Por qué es importante el documental sobre el avistamiento de OVNIs?

The Age of Disclosure fue catalogado por medios de crítica como “innovador”, ya que cuenta con el testimonio de al menos 34 funcionarios, quienes hablan de los programas estadounidenses y el contacto con lo que llaman fenómenos aéreos inexplicables (UAP, por sus siglas en inglés).

Los funcionarios, quienes revelan información ‘al borde’ de su juramento, son de altos mandos del Departamento de Estado, el Pentágono, las Fuerzas Aéreas, entre otras dependencias. Esto da respaldo a la investigación, ya que no se basa en teorías, sino en testimonios reales.

De acuerdo con The Credits, la historia se centra en los comentarios de Luis Elizondo, exoficial de contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos, quien fue director de un secreto Programa de Identificación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales (AATIP) del Pentágono, que investigaba las amenazas de los UAP.

Elizondo ya había comentado en el pasado parte de sus labores dentro del Pentágono; sin embargo, fue “difamado” por las autoridades estadounidenses, según relata en el documental.

Ahora, sus testimonios son acompañados de otros funcionarios, quienes lo respaldan, además de que ofrecen sus puntos de vista sobre el encubrimiento de la información.

Con ello, Farah logra desprender su investigación de la ficción, y ofrecer una serie de testimonios sobre cómo opera Estados Unidos y otras potencias con los hallazgos supuestamente extraterrestres y los UAP.

“Esto es similar al Proyecto Manhattan... Es la bomba atómica en esteroides”, mencionó.

El Pentágono tendría un programa de análisis de vuelos inexplicables que no serían humanos. (Bloomberg)

¿Qué se sabe sobre los objetos y cuerpos extraterrestres encontrados?

La primera ronda de comentarios mostrados en el trailer muestra a funcionarios diciendo que la humanidad no es la única especie inteligente en el universo.

Algunos de los hallazgos de los vuelos UAP es que las aeronaves han activado y desactivado armas nucleares, además de que “se mueven y aceleran a velocidades que parecen imposibles, pasando de la quietud total a desaparecer en el horizonte instantáneamente, y sin la combustión de la que dependen los vehículos artificiales“, esto de acuerdo con la crítica de Variety.

Las naves extraterrestres supuestamente viajarían dentro de esferas transparentes, donde algunos de los científicos consultados indican que el espacio y el tiempo funcionan de manera diferente, lo que les permite "sobrevivir moviéndose a decenas de miles de kilómetros por hora“.

Otro de los testimonios es que las personas que se han acercado a estas aeronaves tienen cicatrices o mueren, ya que sería una situación similar a estar debajo de un avión en pleno despegue, aunque “más potente”, algo similar a la energía que produce Estados Unidos en un día.

Uno de los vuelos UAP obtenidos para el documental The Age Of Disclosure. (YouTube: The Age of DIsclosure)

¿Qué funcionarios aparecen en The Age Of Disclosure?

Uno de los testimonios más importantes es el de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien aseguró que los presidentes no tienen todo el conocimiento de los programas de investigación de los UAP.

Además, otros de los funcionarios estadounidenses que participan en The Age Of Disclosure son:

Timothy Gallaudet , oceanógrafo y contralmirante retirado de la Armada de Estados Unidos.

, oceanógrafo y contralmirante retirado de la Armada de Estados Unidos. Marco Rubio , actual secretario de Estado de Estados Unidos,.

, actual secretario de Estado de Estados Unidos,. Kirsten Gillibrand , senadora.

, senadora. Mike Rounds , senador.

, senador. Jay Stratton , exdirector del Grupo de Trabajo UAP del Gobierno.

, exdirector del Grupo de Trabajo UAP del Gobierno. General Jim Clapper , exdirector de Inteligencia Nacional.

, exdirector de Inteligencia Nacional. Mike Gold , miembro del Equipo de Estudio UAP de la NASA.

, miembro del Equipo de Estudio UAP de la NASA. Brett Feddersen , exdirector de Seguridad de la Aviación en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

, exdirector de Seguridad de la Aviación en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Jim Semivan , exfuncionario de alto rango de la CIA.

, exfuncionario de alto rango de la CIA. Mike Gallagher, expresidente del Comité Selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino.

expresidente del Comité Selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino. Christopher Mellon , exfuncionario del Departamento de Defensa.

, exfuncionario del Departamento de Defensa. Científicos de alto rango de varios programas UAP del Gobierno, incluidos el doctor Garry Nolan, el físico cuántico Hal Puthoff, el astrofísico Eric Davis.

Marco Rubio dijo que los presidentes de Estados Unidos no tienen conocimiento en su totalidad de los programas para investigar los UAP. (Bloomberg)

La ‘carrera’ científica por la tecnología obtenida de objetos extraterrestres

Uno de los temas que rescata el director es cómo, a pesar de los avistamientos de las naves extraterrestres, no se ha registrado ninguna intención de afectar a la Tierra; sin embargo, el riesgo estaría del lado de la inversión de la ingeniería de los objetos que han terminado en manos de los gobiernos.

China, Rusia y Estados Unidos estarían envueltos en una carrera por esa tecnología, según explica Farah, quien señala que el hecho de que accedan a esa información y tecnología de manera unilateral será equivalente a que “si solo un país tuviera armas nucleares."

Los entrevistados dijeron que la tecnología podría cambiar la forma de vida de la humanidad. Si bien hay ventajas al conocer objetos “tan avanzados”, el riesgo por acceder a esta información es permanente.

Otro aspecto “preocupante”, según Dan Farah, es que los comentarios vengan de parte altos funcionarios, quienes afirman que los UAP, del tamaño de un campo de futbol, se acercan a bases donde hay armas nucleares.

Funcionarios estaoudnidenses revelaron que algunas aeronaves no humanas se acercan a zonas donde hay armas nucleares. (YouTube: The Age Of Disclosure)

¿Cuándo podrás ver The Age Of Disclosure?

Luego de su estreno en SXSW, The Age Of Disclosure aún no tiene fecha de estreno. Sin embargo, ya se está planificando su distribución por salas de cine y plataformas de streaming.