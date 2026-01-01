¿Qué pasó con Once? Final explicado del último capítulo de ‘Stranger Things 5’

Empezamos el 2026 llorando: la historia de Stranger Things llegó a un nostálgico cierre tras cinco temporadas y casi una década de desarrollo. No fuimos los únicos: cuando el elenco leyó el guion final por primera vez, hubo llanto por 20 minutos al saber el final.

El capítulo final de Stranger Things de dos horas se titula ‘The Rightside Up’, resolvió los principales conflictos abiertos desde el inicio: el Upside Down, la historia de Vecna y el papel central de Once (Millie Bobby Brown), quien pelea una última vez “por un mundo más allá de Hawkins”.

Desde su estreno en 2016, la serie de Netflix creada por Matt y Ross Duffer construyó un universo donde lo sobrenatural se mezcló con la vida cotidiana de un grupo de niños aficionados a Calabozos y Dragones. Los vimos crecer, enamorarse, confesar sus secretos y entender que los amigos no mienten.

'Stranger Things' llegó a su final tras 10 años. (Foto: Netflix). (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025)

Hace unos días, Matt Duffer dijo a The Hollywood Reporter: “No es Juego de tronos (...) en el final suceden algunas cosas muy sorprendentes, pero no pretendemos impactar ni molestar a nadie. Espero que, cuando la gente llegue al final del último episodio, sienta que lo que ocurre es inevitable y que no resulte doloroso, sino satisfactorio“.

Su hermano Ross agregó que estaban “muy contentos con el resultado de la serie”, el cual ya estaba planeado desde hace años: “Estamos muy orgullosos de esa escena (final) y de las actuaciones de nuestro elenco”.

¿Qué pasó en el último episodio de ‘Stranger Things’?

Estás por entrar al Upside Down y a partir de aquí encontrarás spoilers.

El episodio arranca con la ejecución de la llamada Operación Habichuelas Mágicas. El objetivo es rescatar a los niños secuestrados por Vecna y evitar que el Abismo, una dimensión conectada con el Upside Down, colisione con la Tierra. Para lograrlo, el grupo se divide. Mientras una parte se dirige a la versión alterna de la torre de radio de Hawkins, Once, Hopper, Kali y Murray se infiltran en el laboratorio.

Once entra al vacío psíquico para enfrentarse directamente a Vecna, cuyo nombre real es Henry Creel.

Hernry fue el primer sujeto de pruebas del laboratorio y desde niño quedó vinculado al Azotamentes tras encontrar una roca con sus partículas. El monstruo lo utilizó como un conducto para llegar a Hawkins, al igual que le pasó a Will.

Will entra a mente de Henry y trata de persuadirlo de que solo fue usado por el Azotamentes, pero él insiste en que ambos son el mismo. Según dijeron los Duffer a Tudum, él elige permanecer con el monstruo.

Henry y el Azotamentes son el mismo. (Foto: Cortesía Netflix) (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025)

Mientras tanto, Kali (Ocho) muere tras recibir un disparo del teniente Robert Akers. Posteriormente, Once elimina a los soldados que los perseguían y controla la mente de Akers, a quien obliga a dispararse.

La batalla se intensifica cuando el Azotamentes se manifiesta físicamente. Mientras el grupo combate a la criatura, Once entra en su interior para enfrentar a Vecna. Will, gracias a su conexión mental con Henry, interviene desde dentro de su mente, lo que permite debilitarlo. Joyce da el golpe final al decapitar a Vecna con un hacha.

Todos creen que ya acabó, están por explotar el portal al Upside Down, pero los militares aún los esperan afuera para atrapar a Once y llevársela para hacer más experimentos. Ella se da cuenta de que su hermana Ocho tenía razón: mientras sepan que está viva, esto no va a terminar.

¿Once muere en el final de Stranger Things?

Uno de los momentos centrales del episodio ocurre cuando se activa la explosión destinada a destruir el Upside Down y cerrar definitivamente el portal. Todo indica que Once se sacrifica durante la detonación: escapa del camión donde viajaban y se mete al otro lado justo en el momento que todo vuela. Antes de desaparecer, se despide de Mike.

El capítulo final de 'Stranger Things' lleva a los protagonistas de la serie al 'Upside Down'. (Foto: Netflix/press)

Tras la derrota de Vecna, la historia avanza 18 meses. Los hechos sobrenaturales son atribuidos oficialmente a un terremoto y Hawkins comienza a reconstruirse. Se muestra la ceremonia de graduación de preparatoria, donde Dustin ofrece un discurso centrado en Dungeons & Dragons que molesta al director y muestra su camiseta de Hellfire Club.

Todos viven su agridulce final feliz en la normalidad de Hawkins y el grupo se reúne una última vez a jugar Calabozos y Dragones, justo como empezó todo, donde Mike nos recuerda que los amigos también imaginan lo mejor e introduce una posibilidad.

Mike recuerda que cuando Once evitó ser capturada por los militares y se coló al Upside Down estaba activo el ruido que aturdía sus poderes, ¿entonces cómo salió del camión? En su papel de narrador de Calabozos y Dragones, nos cuenta que Kali, la hermana de Once, antes de morir utilizó sus poderes de ilusión para crear una versión falsa de ella.

Once habría sobrevivido y escapado lejos, a un lugar donde nadie pudiera encontrarla ni usar su sangre para nuevos experimentos. La escena final muestra a Once en un paisaje natural con las tres cascadas que le prometió Mike, lo que sugiere que está viva... o al menos eso eligen creer sus amigos.

Los hermanos Duffer responde si Once sobrevivió

“Ella sigue viva en sus corazones, sea eso real o no”, explicó al respecto Ross Duffer a Tudum, “Nunca hubo una versión de la historia en la que Once estuviera con la pandilla al final. Ni nosotros ni nuestros guionistas queríamos quitarle sus poderes. Ella representa la magia en muchos sentidos y la magia de la infancia. Para que nuestros personajes pudieran seguir adelante y la historia de Hawkins y el Mundo del Revés llegara a su fin, Eleven tenía que irse”.

No hay respuesta clara sobre si vivió, la elección de creer que sí marca el “final de este viaje y su transición de la infancia a la edad adulta”.

Matt agregó al sitio de Netflix: “Hay dos caminos que Once podría tomar. Uno más oscuro y pesimista, y otro optimista y esperanzador. Mike es el optimista del grupo y ha elegido creer en esa historia (...) Si Once está ahí fuera, lo máximo que pueden esperar es creer que es verdad, porque no pueden ponerse en contacto con ella. Si ese fuera el caso, todo se vendría abajo. Así que, si esa es la narrativa, esta es realmente la mejor manera de mantenerla viva. Y se trata de que Mike y todos los demás encuentren una manera de superar lo que ha pasado".

Así que, ¿tú qué eliges creer?

Los protagonistas de 'Stranger Things' tratan de frenar a Vecna. (Foto: Netflix). (COURTESY OF NETFLIX/Courtesy of Netflix/Netflix © 2025)

La escena final muestra a Mike observando cómo una nueva generación, encabezada por Holly, inicia su propia partida de Dungeons & Dragons. Con ello, la serie cierra el ciclo iniciado en la primera temporada, subrayando la continuidad del juego y de la amistad como ejes centrales de la historia.

El futuro de los personajes de ‘Stranger Things’