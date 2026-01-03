Senado ‘frena’ ingreso de militares de EU a México tras captura de Maduro e intervención en Venezuela

El Senado de la República puso en pausa la autorización para el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio mexicano ante la reciente captura del presidente Nicolás Maduro y la intervención militar en Venezuela.

De acuerdo con información de Leti Robles, reportera de Milenio, la Comisión de Marina del Senado, presidida por el morenista Carlos Lomelí, canceló la sesión que tenía programada para este lunes 5 de enero, en la cual se analizaría y votaría la autorización para el ingreso de militares estadounidenses con fines de adiestramiento.

“La presidencia de la Comisión de Marina del Senado notificó la cancelación de la reunión, sin que hasta el momento se haya definido una nueva fecha para retomar la discusión del tema”, explicó en sus redes sociales.

El senador de Morena, Manuel Huerta, confirmó la suspensión de la reunión de comisiones y señaló que se trata de una decisión para dar espacio a un análisis más amplio. “Creo que es importante que nos demos tiempo prudente para abordar este y otros temas”, expresó.

La cancelación ocurre en un escenario internacional tenso, luego de los recientes acontecimientos en Venezuela, como la detención de Maduro, lo que ha generado cautela entre los legisladores respecto a la presencia de fuerzas militares extranjeras en el país.

¿Por qué militares de Estados Unidos ingresarían a México?

La solicitud presentada en México plantea el ingreso de personal militar de Estados Unidos exclusivamente para actividades de capacitación, sin que ello implique operativos de combate ni acciones directas contra grupos delictivos.

La delegación estaría conformada por 29 elementos de la Marina de Estados Unidos, de los cuales 19 pertenecen a los Navy SEAL’s y 10 al Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales. La estancia del personal extranjero en territorio mexicano se contemplaba del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

El entrenamiento forma parte de un ejercicio denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, cuyo objetivo es reforzar las habilidades de unidades especializadas de la Armada de México.

Las actividades estarán enfocadas en el intercambio de conocimientos tácticos y en el fortalecimiento de la coordinación operativa entre fuerzas de ambos países.

Los militares estadounidenses ingresarían a México a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 y que permanecerían bajo un esquema de actividades previamente definido. La salida del personal se realizaría una vez concluido el periodo de entrenamiento.

La solicitud subraya que este intercambio busca fortalecer la preparación técnica de las fuerzas mexicanas, mejorar la coordinación en escenarios complejos y actualizar métodos de operación utilizados por unidades de élite.