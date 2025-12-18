¿Cuál es la ‘misión’ del Ejército de EU en México? Sheinbaum revela por qué viene al país

La presidenta Claudia Sheinbaum informó cuál será la 'misión' de las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio mexicano. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shuttersctock)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró por qué se solicitó la autorización para el ingreso de elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses a territorio nacional.

Comentó que se trata de un convenio firmado desde hace tiempo entre ambos gobiernos, para que el Ejército de Estados Unidos, en particular del Comando Norte, reciba capacitación por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas en protocolos como el Plan DN-III-E.

A la par, el Gobierno estadounidense, en algunas ocasiones, permite el ingreso de elementos del Ejército mexicano para recibir entrenamiento, una práctica que tiene años como mecanismo de colaboración bilateral.

“Son convenios que se firmaron desde hace tiempo, no hay nada extraordinario en lo que ahora quedó en el entendimiento (...) fuerzas de Estados Unidos, del Comando Norte, que vienen a entrenarse a México, por ejemplo, en el Plan DN-III-E y otros entrenamientos que se dan, no solamente al Ejército de los Estados Unidos, sino también a otros países”, explicó la mandataria.

¿Cuántos elementos de EU vendrán a México para recibir entrenamiento?

De acuerdo con la solicitud para autorizar el ingreso de militares estadounidenses a México, se contempla que la delegación esté conformada por 29 elementos de la Marina de Estados Unidos, de los cuales 19 pertenecen a los Navy SEAL’s y 10 al Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales.

El documento señala que llegarán el 19 de enero por vía aérea en una aeronave militar estadounidense Hércules C-130 y permanecerán en territorio mexicano hasta el 15 de abril de 2026.

La petición precisa que el ingreso de los elementos será exclusivamente para actividades de capacitación y no para operativos de combate.

¿En qué estados de México se realizará la capacitación de militares?

La capacitación forma parte de un ejercicio denominado “Mejorar la Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales” y se tiene previsto su desarrollo en tres zonas militares:

Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales , Donato Guerra, Estado de México.

, Donato Guerra, Estado de México. Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, Champotón, Campeche.

Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.

La capacitación de los elementos estadounidenses se dividirá en cuatro fases, de las cuales tres serán terrestres y una marítima en el Golfo de México.

Las autoridades subrayaron que estos intercambios fortalecen la preparación técnica de las fuerzas mexicanas, mejoran la coordinación ante posibles escenarios complejos y actualizan los métodos de operación.

Contrario a lo que algunos suponen, no se realizarán acciones directas contra grupos delictivos ni operaciones de combate no autorizadas en territorio nacional.