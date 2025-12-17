‘Se respetará soberanía’: ¿De qué trata el nuevo acuerdo entre México y EU contra ataques en la frontera?

Tras el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para reforzar la colaboración en seguridad fronteriza, en particular frente a los ataques con drones del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que se garantizará la soberanía del país.

En la conferencia matutina de este miércoles 17 de diciembre, la mandataria explicó que dicho acuerdo se da en el marco de una serie de lineamientos y acciones que se revisan de manera periódica entre ambos gobiernos, y reiteró que en todo momento se mantendrá el respeto a la soberanía nacional.

“En todos los acuerdos, comunicados que hay —de hecho hay un comunicado de Relaciones Exteriores— se hace mucho énfasis en la garantía de la soberanía de nuestro país.”, subrayó Sheinbaum tras ser cuestionada por medios.

Detalló que uno de los asuntos que despertó especial interés por parte del gobierno estadounidense fue el uso de drones por parte de la delincuencia organizada, un tema que, dijo, no se había tratado previamente.

“Y en realidad es que está haciendo México, si se conoce dónde está, cómo está, en fin, temas que ayudan a fortalecer la seguridad de los dos lados de la frontera.”, agregó la mandataria al referirse a los asuntos abordados en las conversaciones con Estados Unidos.

¿De qué trata el nuevo acuerdo entre México y EU para blindar la frontera?

El nuevo entendimiento entre México y Estados Unidos pretende reforzar la seguridad en la frontera mediante una mayor coordinación entre ambos países para enfrentar los ataques con drones del crimen organizado, informó este martes un comunicado del Departamento de Estado.

Dicho acuerdo se alcanzó en la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG), celebrada el 11 de diciembre en la Ciudad de México, el cual contempla “un mayor intercambio de inteligencia y la interconexión de plataformas de análisis para prevenir y responder a este tipo de agresiones a ambos lados de la frontera”.

Además, ambos gobiernos pactaron agilizar la colaboración en extradiciones, el decomiso de activos y las investigaciones sobre el robo de combustible, delitos considerados clave para debilitar las finanzas de las organizaciones criminales.

Washington subrayó que el objetivo central del esfuerzo conjunto es frenar el tráfico ilícito de fentanilo, por lo que el grupo bilateral ha intensificado acciones contra personas e instituciones financieras involucradas en su fabricación, distribución y venta.

El acuerdo se da en un contexto de endurecimiento de la política antidrogas estadounidense, luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para declarar al fentanilo como “arma de destrucción masiva” y designara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Frente a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno analizará las implicaciones de esta medida, recordando que el fentanilo también tiene usos médicos legales. La próxima reunión del SIG está prevista para enero de 2026, con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos y evaluar resultados.

Con información de EFE.