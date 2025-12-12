Entregar agua como pide Trump ‘provocaría hambre en la frontera’, advierten productores

Consejo Nacional Agropecuario advirtió sobre los riegos que podría atraer la entrega de agua a Estados Unidos como lo pide Trump. (Shutterstock)

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons, advirtió que entregar agua a Estados Unidos para evitar aranceles, como lo propuso el presidente estadounidense Donald Trump, provocaría “hambre” y un daño económico severo en seis estados fronterizos de México.

“Si tú entregas el agua estarías poniendo en riesgo el agua para consumo humano y, obviamente, agua para producir”, afirmó.

El líder empresarial sostuvo que la medida afectaría a comunidades y productores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, quienes dependen del recurso hídrico tanto para abastecimiento básico como para actividades agrícolas.

De acuerdo con Esteve, pagar el agua a Estados Unidos generaría un problema serio en la región fronteriza, donde millones de personas y cientos de miles de hectáreas de cultivo dependen de los sistemas de riego.

“Sin lugar a duda (la medida impulsada por EU) generaría mucha hambre y mucho daño en la zona. Generaría una migración a los Estados Unidos que nadie podría parar”, expresó.

Donald Trump marca presión por el Tratado de 1944

La advertencia del CNA ocurre luego de que Trump anunció el 8 de diciembre la imposición de un arancel del 5 por ciento a México por el supuesto incumplimiento en la entrega de agua establecida en el Tratado de Aguas de 1944, lo que generó inconformidad entre agricultores de Texas.

“Estados Unidos necesita que México libere 200 mil pies-acres de agua antes del 31 de diciembre y el resto deberá pagarlo después”, dijo Trump al justificar la sanción comercial.

“Es muy injusto para los agricultores de Estados Unidos quienes merecen la muy necesitada agua”, añadió.

En este marco, productores de Texas, Nuevo México, Arizona y California solicitaron que el pago de agua sea incluido como prioridad en la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), al considerar que la falta de entregas mexicanas redujo sus cosechas.

Aranceles golpearían también al consumidor estadounidense

El presidente del CNA también subrayó que la medida arancelaria impulsada por Trump a productos agropecuarios no solo afecta a México, como en el caso del tomate o aguacate, entre otros productos de exportación del campo mexicano.

“El principal afectado sería el consumidor estadounidense”, afirmó, pues un arancel a las exportaciones mexicanas incrementaría los costos de alimentos y otros bienes, en un contexto donde los precios ya están al alza en Estados Unidos.

“A diario los precios de alimentos y otros bienes y servicios están subiendo, lo cual la medida anunciada por Donald Trump generaría más problemas con los precios”, sostuvo.

Trump pide algo ‘imposible’

Esteve calificó la exigencia del mandatario estadounidense como “imposible”, dada la presión hídrica que viven las regiones productoras de México.

Además, llamó a asumir responsabilidades internas: “Se debe hacer análisis e investigación para corregir el problema existente”.

El líder agroempresarial insistió en que cualquier decisión sobre cumplimiento hídrico debe considerar primero la seguridad alimentaria y el derecho humano al agua en las comunidades mexicanas.