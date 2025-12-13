Tratado de Aguas con EU: ¿Cuándo iniciará México la entrega de más de 249 millones de metros cúbicos?

El Río Bravo es uno de los cuerpos de agua regulados por el Tratado de Aguas de 1944 entre México y EU. (Foto: Gobierno de Nuevo León)

Finalmente, el Gobierno de México anunció este viernes, a través de un comunicado conjunto con Estados Unidos, que ambos países alcanzaron un acuerdo tras cinco años de conflicto por el Tratado de Aguas bilateral, firmado en 1944, por el que la nación vecina demandaba la entrega de este recurso.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en un boletín informativo, subrayó que México no incurrió en ninguna violación a las disposiciones de este tratado y que, incluso, ha realizado entregas adicionales, “siempre dentro del marco legal y de los limites operativos y de infraestructura de la región, sin afectar el agua para consumo humano y producción agrícola en la frontera".

“Las acciones emprendidas durante el último año muestran que México cumple conforme a la disponibilidad real del recurso, sin afectar el derecho humano al agua y la producción de alimentos.”, señaló la SRE en su mensaje.

¿A qué acuerdos llegaron México y EU sobre la distribución del agua?

En el comunicado conjunto, los dos países informaron que llegaron a un entendimiento sobre la gestión del agua para el ciclo actual y el déficit de agua del ciclo anterior bajo el Tratado de Aguas de 1944, el cual incluye las siguientes condiciones:

México tiene la intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos , con entregas esperadas para iniciar en la semana del 15 de diciembre de 2025 .

, con entregas esperadas para iniciar en la semana del . Ambos gobiernos también reconocieron la “importancia crítica” de cumplir con las obligaciones de entrega de agua establecidas en el Tratado de Aguas y coincidieron en la necesidad de fortalecer el compromiso para mejorar la gestión oportuna del recurso hídrico.

Sobre la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior , los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026 .

, los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el . En caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el tratado.

¿Qué establece el Tratado de Aguas y por qué Trump presiona a México?

El entendimiento se logró tras varios días de negociaciones entre ambos gobiernos, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 5 por ciento a México si el país vecino no libera antes del 31 de diciembre los 246.6 millones de metros cúbicos de agua pendientes según el Tratado de Aguas.

Dicho tratado regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones, y establece que Estados Unidos debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México, mientras que México debe hacer lo propio con 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

Según Trump, México aún debe más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores y ganaderos estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

Con información de EFE.