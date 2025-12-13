Tom Homan, zar de la frontera, presume 600 mil deportaciones en 2025 y pide a migrantes ‘irse a casa’

Tom Homan llamó a los migrantes indocumentados en Estados Unidos que salgan del país y regresen a través de un programa legal. (EFE)

El encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, pidió este sábado a las personas inmigrantes que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos que “se vayan a casa”.

“Salga del país por su cuenta e intente regresar a través de un programa legal, porque de lo contrario tendremos que buscarlo, encontrarlo y deportarlo. Existen impedimentos legales que le impedirán regresar a este país. Así que haga lo correcto y váyase a casa. Es lo más humano que puede hacer”, dijo Homan desde San Diego, cerca de la frontera con México.

Durante una rueda de prensa realizada frente al muro fronterizo, junto al comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney S. Scott, Homan defendió los resultados de la administración Trump al cierre de 2025 y calificó la situación actual como “la frontera más segura de la historia de esta nación”.

Según el encargado de la política fronteriza, Estados Unidos superó las 600 mil deportaciones durante este año.

Homan también criticó con dureza a las jurisdicciones con políticas diseñadas para proteger a las comunidades inmigrantes, conocidas como leyes santuario, que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración.

“Las ciudades santuario nos ralentizan... son menos eficientes y son peligrosas”, afirmó.

Redadas afectan la economía en el barrio mexicano de Illinois

El pasado jueves 11 de diciembre, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, informó que las ventas en negocios del barrio mexicano La Villita, en Chicago, cayeron a la mitad debido a las redadas de la Operación ‘Midway Blitz’, que alteraron de forma drástica la vida de las personas residentes.

Subrayó que el barrio, que genera alrededor de mil millones de dólares en ventas anuales, resintió con fuerza el impacto del despliegue realizado desde septiembre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

“Los negocios se vaciaron y muchas empresas informaron caídas interanuales de ingresos de hasta el 50 por ciento”, señaló Pritzker en un comunicado.

Las ventas en La Villita, ubicada en el suroeste de Chicago, rivalizan en volumen con la principal zona comercial del centro de la ciudad, donde la llamada “Milla magnífica” concentra algunas de las marcas más caras y reconocidas del mundo.

Según el gobernador, el despliegue federal tuvo consecuencias inmediatas y graves para las pequeñas empresas, en especial en los barrios de inmigrantes que fueron objetivo de los agentes federales.

Solo en Illinois, las personas empresarias inmigrantes operan más de 146 mil negocios, con una generación cercana a los 3 mil 800 millones de dólares anuales en ingresos comerciales.

Estas afectaciones profundizaron las presiones económicas ya existentes, como el aumento de costos derivado de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, “que siguen inflando los precios de bienes y materiales”, concluyó.