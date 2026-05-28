INFINITI QX60 2026: diseño, confort y exclusividad en movimiento

El pasado 9 de mayo, en el corazón de Polanco, INFINITI presentó en la Ciudad de México la nueva QX60 2026, una SUV que representa la evolución de uno de los modelos más relevantes de la marca y una muestra de cómo el lujo automotriz busca redefinirse a través de diseño, tecnología y experiencias personalizadas.

En un ambiente sofisticado, marcado por iluminación tenue y una estética minimalista, invitados, compradores y socios comerciales pudieron recorrer cada detalle del vehículo. Más allá de un lanzamiento tradicional, la presentación estuvo enfocada en transmitir la esencia de la nueva etapa de INFINITI: una propuesta donde confort, innovación y refinamiento conviven de forma natural.

Presentación INFINITI QX60 / Lucía Flores (Lucía Flores)

Durante el encuentro, los asistentes conocieron de cerca el trabajo artesanal del habitáculo, los materiales premium y las soluciones tecnológicas integradas en la cabina. La experiencia sensorial fue uno de los ejes principales del evento, destacando la amplitud interior, la atención al detalle y el enfoque funcional que define a la QX60 2026.

La SUV adopta una silueta más elegante y estilizada, inspirada en la filosofía japonesa “Arte en Movimiento”. La parrilla tridimensional con inspiración en un bosque de bambú, el emblema iluminado y las líneas limpias de la carrocería proyectan una imagen sobria y contemporánea. A ello se suma el nuevo tono Deep Emerald, una apuesta estética que aporta exclusividad y sofisticación discreta.

INFINITI QX60 (Lucía Flores) (Lucía Flores)

En el interior, la marca apuesta por una atmósfera de calma y refinamiento. Piel semi-anilina, costuras artesanales y detalles inspirados en patrones de kimono elevan la percepción premium de la cabina, mientras que la configuración para seis o siete pasajeros busca equilibrar amplitud, comodidad y versatilidad para la vida diaria.

INFINITI QX60 (Lucía Flores)

La conectividad también ocupa un lugar central. La integración de Google Automotive Services®, Apple CarPlay® y Android Auto™ inalámbricos responde a un consumidor que prioriza experiencias intuitivas y funcionales sin perder elegancia. El sistema de audio Klipsch® Reference Premiere con hasta 20 bocinas complementa la experiencia con un entorno sonoro inmersivo.

INFINITI QX60 (Lucía Flores)

Guillermo Degollado, director general de INFINITI México, Latinoamérica e Israel, destacó que la QX60 forma parte de una estrategia de renovación enfocada en fortalecer la experiencia del cliente mediante tecnologías y servicios digitales pensados para acompañar la vida cotidiana.

En desempeño, la SUV incorpora un motor V6 de 3.5 litros con 279 caballos de fuerza y transmisión automática de nueve velocidades, acompañado de distintos modos de manejo que permiten adaptar la conducción a diferentes escenarios, privilegiando suavidad y control.

INFINITI QX60 (Lucía Flores)

El lanzamiento también refleja la relevancia del mercado mexicano para la firma. Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana, reiteró que México continúa siendo estratégico para el crecimiento de la marca dentro del segmento premium.

Con precios desde 1 millón 479 mil 900 pesos, la nueva INFINITI QX60 2026 llega a un segmento donde el lujo se define cada vez más por la experiencia, la sofisticación y la atención al detalle.